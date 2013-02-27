69 زندانی جرایم غیرعمد در گلستان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امنیتی مدیرکل زندانهای گلستان بعد از ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: از این تعداد 62 نفر به دلیل تصادف و هفت نیز به دلیل مالی محکوم به زندان شده بودند.

وی اظهار داشت: برای آزادی این زندانیان سه میلیارد و 200 میلوین تومان از سوی ستاد دیه به صورت بلاعوض به این زندانیان پرداخت شد و پنج میلیارد تمان نیز از شاکیان رضایت گرفته شد

همچنین چند طرح با حضور معاون پیشگیری قوه قضاییه به بهره برداری شد که مرکز دار القرآن و نماز خانه زندان از جمله این طرحهاست که 310 میلوین تومان برای آنها هزینه شده است.

اسماعیلی رئیس سازمان زندانها همچنین از پروژه ساختمان اداری بازدید کرد، ساختمان اداری اداره کل زندانهای استان گلستان در سال 1380 زميني به مساحت حدود 2700 مترمربع از سوي سازمان مسکن و شهرسازي در سايت اداري استان دراختيار اين اداره کل قرار گرفت.

ساختمان ازنوع اسکلت بتني در سه طبقه روي پيلوت با مساحت دو هزار و 700 مترمربع بوده و مجموعاً 49 اتاق دارد. تاکنون حدود 99 درصد از مراحل ساخت ساختمان انجام گرفته است و اقداماتی از قبیل ساخت محوطه و اتصال انشعابات (آب ،برق وگاز) پروژه تا اتمام کار مانده است.