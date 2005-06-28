۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۸:۱۶

در اظهاراتي گستاخانه ومداخله جويانه ؛

سفير اسرائيل در آمريكا : با انتخاب احمدي نژاد توقف برنامه هسته اي ايران يك ضرورت است

سفير رژيم صهيونيستي در آمريكا توقف برنامه هسته اي ايران را با توجه به انتخاب رئيس جمهور جديد در اين كشور يك ضرورت دانست و ادامه آن را خطر عمده اي براي تل آويو توصيف كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، " دانيل آيالون" امروز در گفتگو با روزنامه "هاآرتص " خواستار آن شد كه پس از انتخاب محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري ايران  برنامه هسته اي اين كشور بايد متوقف شود.

آيالون گفت : ايران بايد فورا تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي را متوقف كندو اين مساله به شوراي امنيت ارجاع شود.

وي تاكيد كرد : زمان مي گذرد و با وجود اين مساله خطرناك شرايط به نفع ما نيست.

سفير رژيم صهيونيستي در واشنگتن همچنين مدعي شد : فرق زيادي ميان احمدي نژاد و نامزدهاي ديگر انتخابات درايران نمي بيند زيرا همه آنها از تروريسم و برنامه هسته اي كشورشان حمايت مي كنند.

کد مطلب 200800

