سفير اسرائيل در آمريكا : با انتخاب احمدي نژاد توقف برنامه هسته اي ايران يك ضرورت است

به گزارش خبرگزاري مهر، " دانيل آيالون" امروز در گفتگو با روزنامه "هاآرتص " خواستار آن شد كه پس از انتخاب محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري ايران برنامه هسته اي اين كشور بايد متوقف شود.



آيالون گفت : ايران بايد فورا تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي را متوقف كندو اين مساله به شوراي امنيت ارجاع شود.

وي تاكيد كرد : زمان مي گذرد و با وجود اين مساله خطرناك شرايط به نفع ما نيست.



سفير رژيم صهيونيستي در واشنگتن همچنين مدعي شد : فرق زيادي ميان احمدي نژاد و نامزدهاي ديگر انتخابات درايران نمي بيند زيرا همه آنها از تروريسم و برنامه هسته اي كشورشان حمايت مي كنند.

