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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۵۳

بازگشت شرایط ناسالم در هوای پایتخت

بازگشت شرایط ناسالم در هوای پایتخت

مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: امروز شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون با 23 واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 106 ایستاد تا هوای پایتخت در شرایط ناسالم قرار گیرد.

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت تمام آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده و میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز قرار گرفته است.

رشیدی با بیان اینکه شاخص کیفیت هوا در حال حاضر  در بیشتر ایستگاههای تهران در شرایط ناسالم  قرار دارد افزود: ایستگاه فرمانداری شهر ری، شاد آباد و دروس به ترتیب آلوده ترین مناطق پایتخت هستند .

وی با اشاره به اینکه گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف است گفت: به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ظهر به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط ناسالم قرار گیرد.

رشیدی تاکید کرد: افزایش تشدید بیماریهای قلبی و ریوی و مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماری قلبی و افراد مسن، افزایش تعداد تنفس در عموم افراد از جمله اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در مناطق ناسالم است.

وی ادامه داد: توصیه می شود افراد مبتلا به بیماری‎های قلبی و ریوی ، سالمندان و کودکان از فعالیت های طولانی مدت و سنگین در فضای باز اجتناب کرده و بقیه افراد نیز فعالیت های طولانی و سنگین خود را در فضای باز کاهش دهند.

کد مطلب 2008000

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