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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۰۸

سرهنگ صمدی عنوان کرد:

7 کیلو تریاک در رودبار کشف شد/ مبارزه جدی با مواد مخدر نیازمند مشارکت عمومی

رودبار - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامي رودبار از كشف هفت کیلو تریاک در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید رسول صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماموران انتظامي ايستگاه بازرسي شهر منجیل در دو عملیات جداگانه موفق به كشف مواد مخدر در اين شهرستان شدند.

وی اظهارداشت: ماموران انتظامي در حين کنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه خودروي پژو پارس با يك سرنشین 28 ساله و یک زن 31 ساله مشکوک و در بازرسي از صندوق عقب خودرو چهار کيلو و 500 گرم مواد مخدر از نوع ترياک كشف كردند.

فرمانده پلیس رودبار به اقدام ديگر پليس اين شهرستان در كشف مواد مخدر اشاره کرد و گفت: ماموران انتظامي در بازرسي از يك دستگاه خودروي اتوبوس به يكي از سرنشينان اين خودرو مشكوك و در بازرسي از ساك همراه اين فرد 41 ساله دو كيلو و 500 گرم مواد مخدر از نوع ترياك كشف و ضبط كردند.

وی همچنین با اعلام اینکه متهمان برای سير مراحل قانوني به مقام قضایی معرفی شدند، افزود: مواد مخدر از زواياي بسيار پنهان و سازمان يافته در قالب حرکت هاي نرم دشمنان است.

 صمدی با بیان اینکه مواد مخدر بنيان خانواده ها را متزلزل خواهد کرد، اظهارداشت: خانواده ها باید توجه جدي نسبت به تامين و حفظ سلامت جسمي و معنوي فرزندان خود داشته باشند.

وی یادآورشد: مبارزه با مواد مخدر بدون نقش پذيري خانواده ها میسر نیست بنابراین  همه آحاد مردم به ویژه والدین باید در این زمینه تلاش مضاعف داشته باشند.

کد مطلب 2008002

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