به گزارش خبرنگار مهر، بابك دين‌پرست ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان ضمن بيان اينکه دستور‌العمل اشتغال معتادان بهبوديافته ابلاغ شده است، تصریح کرد: بر این اساس، شوراي عالي اشتغال موظف شد براساس دستورالعمل ابلاغي دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر و با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، حداقل پنج درصد از اعتبارات تخصيصي مربوط به اشتغال را سالانه به اشتغال معتادان بهبوديافته اختصاص دهد.

تشکیل شركت تعاوني فراگير ملي توانمندسازي و اشتغال معتادان ‏بهبود يافته

وی از تشكيل "شركت تعاوني فراگير ملي توانمندسازي و اشتغال معتادان ‏بهبود يافته" بر اساس اين دستورالعمل خبر داد و افزود: اين شركت با عضويت نمايندگان حقوقي سازمان‌هاي مردم‌نهاد فعال دارای مجوز قانونی در امور بهبود يافتگان و با تاييد دبيرخانه كميته اشتغال و توانمندسازي ستاد ‏تشكيل مي‌شود.

دين‌پرست اضافه كرد: سياست‌ها و برنامه‌های شركت تعاوني همه ساله از سوي كميته اشتغال و توانمندسازي ستاد ‏مبارزه با مواد مخدر مشخص و ابلاغ مي‌شود و شركت تعاوني موظف است در مراكز استان‌هاي كشور، برحسب نياز نسبت به راه‌اندازي ‏مراكز مشاوره شغلي و كاريابي ويژه بهبود يافتگان اقدام كرده و رايزني‌هاي لازم را با صاحبان ‏مشاغل در ايجاد اشتغال براي جامعه هدف صورت دهند.

طرح درمان پس از آزادی برای 12 هزار زندانی اجرا می شود

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری تصريح كرد: به موجب ماده 2 اين دستو‌ر‌العمل و به ‌منظور اجراي صحيح و نظام‌مند امور توانمندسازي و اشتغال معتادان بهبوديافته و در راستاي ‏حمايت از واگذاري فعاليت تصدي‌گرايانه دولتي به بخش غيردولتي، "تعاوني فراگیر" تشكيل خواهد شد و اين تعاوني مکلف است مطابق دستورالعمل و ضوابط ستاد مبارزه با مواد مخدر، امور اجرایی ‏مربوط به توانمندسازی و اشتغال معتادان را مطابق قوانین و مقررات مربوطه انجام دهد.‏

وی از اجرای طرح ادامه درمان معتادین پس از آزادی از زندان برای 12 هزار نفر در 10 استان کشور خبر داد وگفت:این طرح از هفته آینده در کشور آغاز می شود و هدف از اجرای آن جلوگیری از ناتمام ماندن درمان با متادون معتادین آزادشده از زندان ها است.

بازنگری در سند جامع پیشگیری از اعتیاد کشور

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری از بازنگری سند جامع پیشگیری از اعتیاد کشور خبر داد و اظهار داشت: این سند دو مشکل اساسی لحاظ نشدن دقیق وظایف دستگاه های اجرایی و اتکای اعتباری اجرای سند به ستاد مبارزه با موادمخدر کشور دارد که در حال بازنگری در این سند هستیم.

وی خاطرنشان کرد: 80 درصد بودجه اجرای سندجامع پیشگیری اولیه از اعتیاد باید از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری و 20 درصد از آن باید توسط ستاد مبارزه با موادمخدر کشور تامین شود و همچنین استانداران موظف هستند 10 درصد اعتبار فرهنگی استان خود را به برنامه های این سند اختصاص دهند.

دین پرست اضافه کرد: در سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد که از سال گذشته اجرای آن آغاز شده است، تا پایان سال 94 باید 40 درصد از جمعیت 15 تا 64 سال کشور تحت آموزش های پیشگیری اولیه از اعتیاد قرار بگیرند.

40 هزار نفر از معتادین زندانی کشور تحت درمان هستند

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری با اشاره به طرح های درمانی و آموزشی ویژه زندانیان و خانواده هایشان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 40 هزار نفر از معتادین زندانی کشور تحت درمان هستند و ارائه آموزش های مختلف برای آموزش 63 هزار نفر از خانواده های آنان برنامه ریزی شده است.

وی با مقایسه تخصیص اعتبارات امسال ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با سال گذشته، از اختصاص معادل 85 درصد از کل اعتبارات سال گذشته در سالجاری خبر داد و اظهار امیدواری کرد: اعتبارات بیشتری با ادامه اجرای طرح ها به این ستاد در استانها اختصاص یابد.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری گفت: بیش از سه هزار مرکز درمان و نگهداری معتادین تحت نظارت دانشگاه های علوم پزشکی و بهزیستی در کشور وجود دارد.

درمان 25 هزار معتاد فاقد گواهی درمان در مراكز نگهداری

وی افزود: تا پایان آبان ماه سالجاری،‏ 25 هزار نفر معتاد متجاهر و فاقد گواهی درمان در مراكز نگهداری، درمان و كاهش آسیب معتادان (ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر) تحت درمان قرار ‏گرفتند.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری گفت: طبق آخرین آمارها در شش ماهه نخست امسال، مجموعا سه هزار و 940 مركز درمان و كاهش آسیب در كشور وجود دارد كه در حال خدمات‌رسانی به افراد وابسته به سوء‌ مصرف مواد هستند و بیش از 657 هزار نفر نیز تحت پوشش خدمات مراكز درمانی اعتیاد قرار گرفته‌اند.

راه‌اندازی مركز نگهداری درمان و كاهش آسیب معتادان در 15 استان كشور

دین پرست با بیان اینکه در 15 استان كشور، مركز نگهداری درمان و كاهش آسیب معتادان (ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر) راه‌اندازی شده است اظهار داشت: در برخی استان‌ها همچون فارس و همدان این مراكز مراحل پایانی راه‌اندازی خود را طی می‌كنند و آماده افتتاح می‌باشند.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در خاتمه گفت: در ماده 16 قانون، دو گروه معتادان فاقد گواهی درمان و معتادان متجاهر تعریف شده و به عبارتی افرادی که معتاد هستند و نمی‌خواهند یا نمی‌توانند درمان شوند در این مراکز تحت درمان قرار می‌گیرند.