تشکیل شورای فارسی زبانان جهان در دولت تصویب شد/ تاکید دولت بر تسریع در اجرای طرح پزشک خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در ابتدای این جلسه علاوه بر مسائل ومباحث اجرائی کشور، ادامه مباحث گذشته دولت درخصوص اثرات تحریم بر حوزه های مختلف اقتصادی کشور و راهکارهای لازم برای مقابله با آنها بررسی و در مورد آنها تصمیم گیری شد.

درجلسه امروز هیات دولت همچنین ساماندهی امور سلامت و بیمه های درمانی با معیارهای نرخ گذاری خدمات بهداشتی – درمانی واجرای سریع تر طرح پزشک خانواده توسط کارگروهی با مسئولیت معاون امور اجتماعی رئیس جمهور و عضویت وزیران تعاون، کار ورفاه اجتماعی و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی مطرح و به تصویب رسید.

ایجاد شورای فرهنگی فارسی زبانان جهان در جمهوری اسلامی ایران از دیگر مصوبات امروز هیات دولت بود .

همچنین صدور مجوز امضای موقت موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مطرح شد وبه تصویب رسید .

