پرداخت یک هزار میلیارد ریال غرامت به بخش کشاورزی آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل كریم زاده بعد از ظهر چهارشنبه در همایش هم اندیشی بیمه محصولات كشاورزی در ارومیه با بیان اینکه در چهار سال گذشته 21 هزار میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی استان وارده شده است اظهارداشت: تاکنون در استان یك هزار و 200 میلیارد ریال غرامت به بخش کشاورزی استان پرداخت شده است.

وی ادامه از میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی12 هزار میلیارد ریال آن بر اثر خشكسالی ها و بقیه بر اثر سیل، تگرگ، سرمازدگی و غیره بوده است.

کریم زاده افزود: هم اكنون در استان افزون بر 93 هزار بیمه گذار بخش كشاورزی وجود دارد كه 30 درصد از محصولات و اراضی زیر كشت استان تحت پوشش صندوق بیمه كشاورزی قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه استان بیش از شش درصد از تولیدات بخش كشاورزی كشور را تولید می کند افزود: در این راستا 65 درصد صنعت تبدیلی كشور متعلق به آذربایجان غربی است.

كریم زاده گفت: صنعت این استان كاملا وابسته به بخش كشاورزی است و حتی در بازارهای استان نیز 50 درصد از كل بازار، به فروش محصولات كشاورزی اختصاص دارد.

در ادامه این نشست هم اندیشی، كشاورزان پیشرو در آذربایجان غربی به بیان مشكلات خود در رابطه با بیمه محصولات كشاورزی پرداختند.

آذربایجان غربی دارای یك میلیون زمین زراعی قابل كشت است كه از این میزان اراضی تنها 700 هزار هكتار آن زیر كشت قرار گرفته است.

