  1. استانها
  2. گیلان
۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۱۸

سرهنگ عسکری خبر داد:

اشياي عتيقه دوران قبل از اسلام در صومعه سرا کشف شد

اشياي عتيقه دوران قبل از اسلام در صومعه سرا کشف شد

صومعه سرا - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامي صومعه سرا از کشف اشياي عتيقه مربوط به دوران قبل از اسلام در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار احمد عسكري ظهر امروز در مصاحبه با خبرنگاران افزود: با گزارشات مردمي مبني بر اينكه فردي به هويت رحمان به صورت گسترده در امر خريد و فروش اشياء عتيقه و زيرخاكي فعاليت دارد، پليس امنيت عمومي اين شهرستان رسيدگي به اين موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.

وی اظهارداشت: ماموران پليس امنيت عمومي با تحقيقات نامحسوس پليسي از صحت موضوع و از قصد فروش اشياء عتيقه توسط رحمان به فردي با هويت مرتضي اطمينان حاصل كردند.

فرمانده نیروی انتظامي صومعه سرا با بيان اينكه متهمان در حين معامله اشياء عتيقه دستگير شدند، گفت: از خودروي اين متهمان يك جفت سنگ آسياب، يك عدد زين اسب، يك عدد سيني مسي و دو عدد كوزه سفالي عتيقه كشف و ضبط شد.

وی افزود: كارشناسان ميراث فرهنگي استان دو كوزه سفالي را اصل و مربوط به دوران قبل از اسلام و بقيه اشياء مكشوفه را مربوط به دوران قديمي عصر معاصر اعلام كردند.

عسكري یادآورشد: هر دو متهم با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي و با قرار صادره روانه زندان شدند.

کد مطلب 2008007

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها