اشياي عتيقه دوران قبل از اسلام در صومعه سرا کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار احمد عسكري ظهر امروز در مصاحبه با خبرنگاران افزود: با گزارشات مردمي مبني بر اينكه فردي به هويت رحمان به صورت گسترده در امر خريد و فروش اشياء عتيقه و زيرخاكي فعاليت دارد، پليس امنيت عمومي اين شهرستان رسيدگي به اين موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.

وی اظهارداشت: ماموران پليس امنيت عمومي با تحقيقات نامحسوس پليسي از صحت موضوع و از قصد فروش اشياء عتيقه توسط رحمان به فردي با هويت مرتضي اطمينان حاصل كردند.

فرمانده نیروی انتظامي صومعه سرا با بيان اينكه متهمان در حين معامله اشياء عتيقه دستگير شدند، گفت: از خودروي اين متهمان يك جفت سنگ آسياب، يك عدد زين اسب، يك عدد سيني مسي و دو عدد كوزه سفالي عتيقه كشف و ضبط شد.

وی افزود: كارشناسان ميراث فرهنگي استان دو كوزه سفالي را اصل و مربوط به دوران قبل از اسلام و بقيه اشياء مكشوفه را مربوط به دوران قديمي عصر معاصر اعلام كردند.

عسكري یادآورشد: هر دو متهم با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي و با قرار صادره روانه زندان شدند.