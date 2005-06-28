۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۸:۲۳

همايش بزرگ ورزشهاي همگاني در پارك انديشه

همايش بزرگ ورزشهاي همگاني صبح فردا در پارك انديشه تهران برگزارخواهد شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" همايش ورزشهاي همگاني به مناسبتهاي مختلف درطول سال درپاركهاي مختلف تهران برگزارمي شود كه اينبارنيزبه مناسبت گراميداشت ياد وخاطره شهداي هفتم تيروشهيد مظلوم بهشتي درپارك انديشه برگزارخواهد شد.
دراين همايش كه ازساعت 7 تا 10 صبح ادامه پيدا مي كند، انجمنهاي مختلف فدراسيون ورزشهاي همگاني به انجام نمايشهاي ويژه خود مي پردازند تا به توسعه فرهنگ ورزش همگاني كمك كنند.

