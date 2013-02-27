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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۵۱

فاضلیان:

58 درصد پست اداری دادگستری گلستان بدون تصدی است

58 درصد پست اداری دادگستری گلستان بدون تصدی است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس  کل دادگستری استان گلستان گفت: دادگسری استان دارای هزار و 640 پست مصوب پست اداری است که 956 پست معادل 58 درصد بلاتصدی است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان عصر چهارشنبه در نشست رئیس قوه قضاییه با قضات استان افزود: بنا بر تشکیلات جدید ابلاغی، دادگستری استان دارای 328 پست مصوب قضایی بوده که 205 پست فعال و 123 پست برابر 38 درصد بلاتصدی است.

وی اظهار داشت:استان دارای 18 حوزه قضایی بوده که 14 حوزه دارای تشکیلات دادگستری و چهار حوزه دارای دادگاههای عمومی است.
 
وی عنوان کرد: از ابتدای سالجاری تا پایان دیماه 179 هزار و 350 فقره پرونده به شعب قضایی استان وارد شده که 172 هزار و 977 فقره مختومه شده است.
 
فاضلیان گفت: در این مدت، 56 هزار و 417 فققره پرونده به شعب حل و اختلاف استان وارد و 57 هزار و 879 فقره پرونده مختومه شده است که عملکرد مثبت داشته است.
 
رئیس کل دادگستری گلستان بیان داشت: تکمیل و توسعه و روزآمد کردن بهره برداری از فناوریهای نون در زمینه اطلاعات و ارتباطلات در فرآیند دادسری از طریق توسعه و گسترش و برنامه جامع، تجهیز شعب قضایی استان از جمله برنامه هاست.
 
وی یادآور شد: در حال تمامی شعب استان تمام مکانیزه هستند و در حوزه فرهنگی نیز در این دادگستری تلاشهای خوبی صورت گرفته است.
کد مطلب 2008015

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