58 درصد پست اداری دادگستری گلستان بدون تصدی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان عصر چهارشنبه در نشست رئیس قوه قضاییه با قضات استان افزود: بنا بر تشکیلات جدید ابلاغی، دادگستری استان دارای 328 پست مصوب قضایی بوده که 205 پست فعال و 123 پست برابر 38 درصد بلاتصدی است.

وی اظهار داشت:استان دارای 18 حوزه قضایی بوده که 14 حوزه دارای تشکیلات دادگستری و چهار حوزه دارای دادگاههای عمومی است.

وی عنوان کرد: از ابتدای سالجاری تا پایان دیماه 179 هزار و 350 فقره پرونده به شعب قضایی استان وارد شده که 172 هزار و 977 فقره مختومه شده است.

فاضلیان گفت: در این مدت، 56 هزار و 417 فققره پرونده به شعب حل و اختلاف استان وارد و 57 هزار و 879 فقره پرونده مختومه شده است که عملکرد مثبت داشته است.

رئیس کل دادگستری گلستان بیان داشت: تکمیل و توسعه و روزآمد کردن بهره برداری از فناوریهای نون در زمینه اطلاعات و ارتباطلات در فرآیند دادسری از طریق توسعه و گسترش و برنامه جامع، تجهیز شعب قضایی استان از جمله برنامه هاست.

وی یادآور شد: در حال تمامی شعب استان تمام مکانیزه هستند و در حوزه فرهنگی نیز در این دادگستری تلاشهای خوبی صورت گرفته است.