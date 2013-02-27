سریال شهید باکری باید در شان منزلت شهید و مردم آذربایجان غربی ساخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده عصر چهارشنبه در دیدار با دست اندركاران ساخت سریال شهید مهدی باكری در ارومیه اظهارداشت: سردار شهید مهدی باكری تنها اختصاص به آذربایجان ندارد، بلكه آن شهید بزرگوار متعلق به تمام ملت ایران است.

وی با تاکید بر اینکه باید تمامی زوایای زندگی شهید مهدی باكری در این سریال دیده شود افزود: دست اندركاران این سریال اگر نیاز داشته باشند ما افرادی را كه با شهید باكری زندگی كرده و در جبهه ها در كنار آن شهید بزرگوار بوده اند را معرفی می كنیم تا اطلاعات بیشتری را در اختیارشان بگذارند.

جلال زاده اضافه كرد: متاسفانه در ارتباط با سرداران شهید و از جمله شهید باكری تنها به برگزاری جلسات و سمینارها بسنده می شود، در حالیكه، صرف جلسات و سخنرانی ها، جوانان ما را سیراب نمی كند بلكه باید جوانان ما با یاد خاطره و سیره آن شهید بزرگوار زندگی كنند.

استاندار آذربایجان غربی با عنوان اینكه در ساخت این سریال تاخیر زیادی شده است گفت: ما برای دست اندركاران اعلام كرده ایم كه هر كمكی از دست ما بر می آید انجام می دهیم تا سریالی در شان شهید باكری ساخته شود.

وی عنوان کرد: ما احساس می كنیم كه دوران زندگی این شهید بزرگوار فراموش شده هایی دارد، برای آنكه همه ابعاد زندگی شهید باكری در این سریال نشان داده شود در تحقیق هایی كه انجام می گیرد باید سعی شود تمام دوران زندگی آن بزرگوار در سریال دیده شود.

استاندار آذربایجان غربی در زمینه تامین اعتبارات مالی این سریال نیز گفت: ما در این رابطه هیچگونه مشكلی نداریم ، فقط باید سرعت كار افزایش یابد تا هر چه زود تر این سریال ساخته و پخش شود.

جلال زاده با تاكید بر هماهنگی بیشتر میان سرعت و دقت در ساخت این سریال گفت: ساخت سریال شهید مهدی باكری برای ما بسیار اهمیت دارد و مطالبات مردم و جوانان این سرزمین نیز هست، باید هر چه می توانید به این كار سرعت دهید.