بيش از 90 درصد از مشكلات مردم بخش عسلويه در دولت نهم و دهم رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نداری بعدازظهر چهارشنبه در جمع مسئولان عسلویه اظهار داشت: در روزي كه بخشداري در اين منطقه استقرار يافت آب و برق مهمترين دغدغه مردم بود و بيش از 60 هزار نفر نيروي كارگري در منطقه فعاليت مي كردند.

وي در ادامه تصرح كرد: از اعتبارات استاني هيئت دولت همچنين سفر مقام معظم رهبري پروژه هاي زيادي در دست احداث است كه نتايج آن در آينده مشخص مي شود.

بخشدار سابق عسلويه اضافه كرد: بيمارستان تامين اجتماعي اين بخش تنها پروژه اي بود كه با وجود اينكه در مرحله 98 درصدي پيشرفت قرار داشت اما هنوز به بهره برداري نرسيده است و اميدوارم كه بخشدار جديد پيگيري‌هاي لازم را در اين خصوص داشته باشد.

وي تصريح كرد: تعامل مردم با صنعت و وحدت بين شيعه و سني از جمله عوامل موفقيت در توسعه اين بخش بوده است.

رئیس شورای سابق تامین بخش عسلویه در ادامه افزود: امنیت پایدار در قطب انرژی کشور یکی از مهمترین دستاوردهای مسئولان و اعضای پرتلاش شورای تامین بخش عسلویه بوده است که این دستاورد می‌تواند زمینه‌ساز حضور سرمایه‌گذاران متعدد داخلی و خارجی در پایتخت انرژی کشور باشد.

نادری ضمن تجلیل از همراهی های مدیران ارشد صنعت نفت مستقر در منطقه ویژه پارس گفت: درکنار تعامل مردم با صنعت، وحدت و همدلی موجود بین مردم و مسئولان در این بخش ستودنی است که امیدواریم این روند در ادامه نیز جریان داشته باشد.

وی ادامه داد: امروز به لطف نظام مقدس جمهوری اسلامی و تلاش دولت‌مردان در دولت‌های نهم و دهم و همراهی مدیران پرتلاش صنعت نفت زیرساخت‌های متعددی برای آسایش و رفاه مردمی در بخش عسلویه فراهم آمده است.