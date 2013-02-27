مرکز امور زنان خواستار حذف تبصره پیشنهادی اصلاح لایحه گذرنامه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درخواست سازمان‌های مردم نهاد و فعالین ارزشی و انقلابی مبنی بر حذف تبصره پیشنهادی در لایحه گذرنامه، مرکز امور زنان و خانواده طی یادداشتی به تبیین روند پاسخگویی به این مطالبات پرداخت.

در یادداشت مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص لایحه گذرنامه آمده است: روند قانونگذاری در جمهوری اسلامی به شکلی است که هر کدام از منتخبین ملت می‌تواند در هر کمیسیونی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس، پیشنهادات خود را در راستای مدیریت مسائل آن حوزه طرح نماید و بالطبع طرح هر پیشنهادی به معنای تصویب آن نیست و حتی بیانگر دیدگاه کلیت کمیسیون مربوطه در مجلس و کلیت دستگاه‌های ذیربط در آن موضوع نمی باشد.

پس از ارائه لایحه دولت به مجلس و بعد از طی مراحل تصویب در کمیته، این لایحه در کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در لایحه پیشنهادی دولت در ماده 15 بیان شده است: برای اشخاص ذیل و با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می شود. 1- اشخاصی که بیش از 18 سال تمام دارند 2- کسانی که تحت ولایت و قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی قهری.

اما برخی از نمایندگان حاضر در کمیسیون، پیشنهاد دادند که برای صدور گذرنامه برای زنان مجرد زیر 40 سال اجازه ولی قهری و یا حاکم شرع لازم است.

از زمان انتشار خبر طرح این پیشنهاد، مرکز امور زنان و خانواده با توجه به ارزیابی نظرات موافق و مخالف نسبت به این موضوع که شامل نظرات کارشناسان حوزه زنان، سازمان‌های مردم نهاد، فعالین این حوزه و سازمان‌های رسمی مربوطه و صاحب نظران حوزوی و اجتماعی بوده است، از طریق حضور در جلسات مختلف و اطلاع رسانی در این راستا اقداماتی را انجام داد.

در نشستی که با حضور اعضای محترم فراکسیون زنان مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و جمعی از فعالین حوزه زنان ذیل گفتمان انقلاب اسلامی موضع صریح خود را با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته و عدم طرح محدودیت برای زنان مجرد بالای 18 سال در لایحه تنظیمی دولت، اعلام نمود که در همین جلسه حضار به اتفاق آراء به حذف مورد تبصره پیشنهادی رأی دادند.

امید است در سایه تلاش‌های هماهنگ همه فعالین و مراکز رسمی و غیررسمی ذیربط و نیز همدلی و همکاری نمایندگان مردم در مجلس، سازمان های مردم نهاد و فعالین ارزشی حوزه زنان و صاحبان فکر در حوزه و دانشگاه و با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اولویت و اهمیت موضوع زنان در کشور نوید بخش روزی باشیم که الگوی کامل اسلامی نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان سرمشق قرار گیرد.