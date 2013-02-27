اطلس شهر قزوین رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین همایش ملی شهر و سیمای شهری و چهارمین همایش توسعه شهری از روز چهارشنبه با حضور روح الله عباسپور، رجب رحمانی، حجت الاسلام مرتضی حسینی، داود محمدی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام صادقی دادستان، جمال انصاری رئیس کل دادگستری، مسعود نصرتی شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، جمعی از کارشناسان، صاحب نظران در سالن سعدی برج میلاد تهران برگزار شده است.



در این مراسم از اطلس شهری قزوین که دومین اطلس شهری کشور پس از تهران است رونمایی شد.



این اطلس حاصل تلاش سازمان خدمات شهرداری قزوین است که با همکاری مشاوران متخصص در مدت 15 ماه گردآوری و چاپ شده است.



این اطلس شامل اطلاعات شهر قزوین در زمینه های فرهنگی، تاریخی، توسعه شهری، مدیریت شهری است و برای اولین بار در استان تهیه و رونمایی می شود.



اطلس شهر قزوین به عنوان منبع و ماخذ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی شهر قزوین است که سرشماری جمعیتی، جمع آوری اطلاعات مختلف، مستند سازی آن شناسنامه دار شده است.



محمد اسماعیل حافظی مدیرعامل سازمان طراحی و خدمات معماری شهرداری قزوین در خصوص این اطلس به خبرنگار مهر اظهارداشت: اطلس شهری قزوین با چهار مقیاس در 9 فصل در 400 صفحه تهیه شده و با تنوع مطالب و یکپارچگی شاخصی که دارد برای کارشناسان، متخصصان و عموم مردم براحتی قابل استفاده است.



حافظی بیان کرد: این اطلس در 15 ماه تهیه و گردآوری ودر مدت پنج ماه ویراستاری شده و از 73 منبع برای تکمیل اطلاعات آن استفاده شده است.



این مسئول گفت: در گردآوری و تهیه اطلس شهری قزوین از اساتید و کارشناسان شاخص استفاده شده و در تصمیم گیری و برنامه ریزی مدیران و مسئولان بخشهای مختلف استان نقش مهمی دارد.



همایش ملی شهر و سمیای شهری بعدازظهر امروز نیز در برج میلاد ادامه دارد.