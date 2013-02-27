به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رحیمیان در گردهمایی معاونان فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور که ظهر چهارشنبه باحضور قائم مقام و مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران در سالن اجتماعات مهمانسرای شاهد قم برگزار شد، اظهار داشت: امروزه دشمن با بکارگیری میلیونها نفر در سازمانهای جاسوسی و اطلاعاتی و همچنین در مراکز پژوهشی تحقیقاتی متعدد و با میلیاردها دلار سرمایه گذاری در این زمینه، در صدد برنامه ریزی وفعالیت علیه اسلام است.
وی بیان کرد: نخبگان، خانوادههای شهدا و ایثارگران، نهادها و چهرههای تاثیرگذار از جمله اقشار خاص جامعه هستند که رفتارهای مثبت ومنفی آنها بیشترین تاثیر را در جامعه دارد چراکه آنها نقطه هدف دشمن قرار دارند.
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان کرد: تقویت بنیه علمی ایثارگران در الویت اول قرار دارد اما توجه به عرصه معنوی، اخلاقی ودینی ایثارگران از همه مهمتر است چرا که مورد هجمه دشمنان قرار گرفته است.
وی ابراز داشت: از نظر اقتصادی، فرهنگی و روانی کشور در وضعیت بسیار حساسی قرار گرفته و نیاز مبرم است که مسئولان فرهنگی با بکارگیری ابزارها و ایدههای نوین در راستای به حداقل رساندن خطرات ناشی از ان گام بردارند.
سرسختترین دشمن مومنان، یهود است
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امورایثارگران با اشاره به آیهای از قرآن افزود: سرسختترین دشمن مومنان، یهود است و هیچگاه یهود و نصارا راضی نمیشوند تا هنگامی که پیروی و اطاعت محض از آنها شود.
وی ادامه داد، مسلمان یعنی کسی که اهل اسلام باشد اعم از شیعه وسنی و مومن به شیعهای گفته میشود که پیرو اسلام ناب باشد و از دستورات امام علی(ع) پیروی کند.
حجت الاسلام رحیمیان گفت: دشمن با تولید فیلمها وکاریکاتورهای ضد اسلامی و آتش زدن قران، کینه خود از اسلام را ابراز میکند و البته آن چیزی که در دل از عداوت و دشمنی با اسلام دارد بسیار بالاتر از آن است که در عمل نشان میدهد.
وی تصریح کرد: در دوره اصلاحات نزدیکترین فرد به رئیس جمهور، با داشتن خط مستقیم اخبار دست اول را در اختیار رادیو لندن قرار میداد و قبل از آن دوره نیز این مسئله بوده و همچنین بعید نیست الان هم کسانی باشند که تلاش میکنند با تأثیر گذاشتن در نهادهای موثر در جامعه، نهادهای تصمیم گیر، بیوت، افراد نقش افرین و چهرههای تاثیرگذار در جامعه نفوذ کنند.
متصل شدن جوانان به مسجد آنان را از تباهی مصون میدارد
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه کرد: مسجد سنگر است و متصل شدن جوانان به آن بنا به فرموده پیامبر(ص) آنها را از افتها و تباهی مصون میدارد.
وی تصریح کرد: کسانی که خواب رابطه با آمریکا را میبینند هنوز بیدار نشدهاند و آنها کسانی هستند که در ظاهر خود را پیرو خط امام راحل نشان میدهند در حالی که اعتقادی به اسلام و مبانی قرآنی نداشته و وابسته به آمریکا و غرب هستند.
حجت الاسلام رحیمیان با اشاره به داشتن دقت در گزینش افراد در حوزههای کاری اضافه کرد: باید از ظرفیت همه دستگاهها مخصوصا بسیج که پیوندی گسترده با مجموعه بنیاد دارد استفاده کرد.
وی توجه به معنویت را بسیار مهم عنوان کرد و ادامه داد: امروزه در گذر تاریخی بسیار حساسی قرار گرفتهایم و حفظ نظام از واجبات و تضعیف آن از گناهان بسیار بزرگ است.
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