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۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۶:۳۸

همزمان با سالگرد شهادت آيت الله بهشتي و 72 يار انقلاب :

مقامات عالي قضايي كشور به مقام شامخ بنيانگذار جمهوري اسلامي اداي احترام كردند

مقامات عالي قضايي كشور به مقام شامخ بنيانگذار جمهوري اسلامي اداي احترام كردند

همزمان با سالگرد شهادت آيت الله بهشتي و جمعي از ياران انقلاب، مسوولان عالي قضايي كشور با حضور در مرقد مطهر بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران با نثار گل و قرائت فاتحه، با آرمانهاي امام خميني (ره) تجديد ميثاق كردند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در اين مراسم كه آيت الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه، حجت الاسلام و المسلمين شوشتري وزير دادگستري، مسوولان عالي قضايي كشور و نيز حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن خميني در آن حضور داشتند، مقامات عالي قضايي بر ادامه راه امام راحل تاكيد كردند.

بنا  بر اين گزارش همچنين مسوولان عالي قضايي به همراه نوه امام، با حضور بر مزار شهداي هفتم تير و قرائت فاتحه، ياد و خاطره آنان را گرامي داشتند . 

کد مطلب 200803

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