به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمد پور بعدازظهر چهارشنبه در نشست با مسئولان عسلویه اظهار داشت: با همدلي و همراهي مردم مشكلات اين بخش را پيگيري و براي حل شدن آن اقدامات لازم را انجام مي‌دهم و زمينه‌هاي لازم را براي تسريع در استقرار فرمانداري در شهرستان عسلويه فراهم خواهم كرد

وي با اشاره به برنامه‌هاي كاري خود تصريح كرد: توسعه فضاي سبز و كاستن از آلودگي همچنين رسيدگي به وضعيت بهداشتي اين منطقه از مهمترين برنامه كاري من خواهد بود.

بخشدار ویژه عسلویه تصریح کرد: خدمت به مردم بر همه مسئولان واجب است و در راه خدمت به مردم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد و همه تلاش خود را در این راه به کار خواهیم گرفت.

مدیر کار و اشتغال پارس جنوبی نیز با تقدیر از خدمات بخشدار سابق عسلویه خاطرنشان کرد: نادری تعامل خوبی با صنعت نفت داشته و برای رشد و پیشرفت پارس جنوبی اهتمام ورزیده است.

حجت‌الاسلام عبدالله حاجیانی تصریح کرد: بخشدار سابق در ایجاد تعامل بین منطقه ویژه و مردم منطقه تلاش بسیار خوبی داشت که این مهم در پیشرفت منطقه و همچنین رشد صنعت نفت تاثیرگذار بوده است.

وی افزود: ایجاد تعامل بین دستگاه‌های اجرایی عسلویه و منطقه ویژه نیز از دیگر مواردی بوده که بخشدار عسلویه تلاش زیادی برای این مهم انجام داده است.

مدیر کار و اشتغال پارس جنوبی یادآور شد: منطقه ویژه پارس توجه ویژه‌ای به محیط پیرامونی دارد که امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی عسلویه گفت: عسلویه نیازمند نگاه ویژه مسئولان است و امیدواریم با استقرار فرمانداری شاهد پیشرفت چشمگیر منطقه باشیم.

علی پلنگی اظهار کرد: نظام اسلامی در مسیر رشد و شکوفایی قرار داشته و خدمات نظام به مردم ارزش و اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: عسلویه از مناطق تاثیرگذار در کشور بوده و استقرار صنایع عظیم نفت و گاز در منطقه و تولیدات ارزشمند گاز در پارس جنوبی نشان دهنده جایگاه این منطقه است.

رئیس شورای اسلامی عسلویه اضافه کرد: در چند سال اخیر شاهد رشد خوبی در حوزه روستایی عسلویه بوده‌ایم.

پلنگی افزود: عسلویه نیازمند نگاه ویژه مسئولان است و امیدواریم با استقرار فرمانداری شاهد پیشرفت چشمگیر منطقه باشیم.