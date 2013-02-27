لزوم احیای پلییس قضایی/ وجود 90 محکوم به قصاص در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل کولایی عصر چهارشنبه در نشست رئیس قوه قضاییه با قضات استان گلستان افزود: تشکیل پلیس ابلاغ و اجرای آن نیز مصوب شده ولی امکانات برای اجرای این دستورالعمل، ابلاغ نشده است.

وی توجه به شان و عملکرد قضات را مهم برشمرد و گفت: نظارت بر عملکرد قضات نباید با لحنی باشد که امنیت را از قضات بگیرد و قدرت و تصمیم گیری عادلانه از آنها گرفته شود.

حجت الاسلام کولایی، توجه به امور رفاهی همکاران قضایی و اداری را ضروری دانست و گفت: باید منزلت قضات توجه شود.

عضو امور ایثارگران دادگستری گلستان بیان داشت: هر ساله در سالروز هفته قوه قضاییه، آماری از قضات معلق اعلام می شود که این از اعتماد عمومی کم می کند.

وی یادآورشد: عدم تناسب بین حجم پرونده های محاکم عمومی، دادسراها، دادگاههای تجدید نظر و تعداد قضات از جمله مشکلات است.

وی افزود: آمارگری از یکی از مشکلات قوه قضاییه است که اگر به کیفیت غفلت شود، سبب تضیعع حقوق مردم می شود.

حجت الاسلام کولایی با بیان اینکه در مرکز استان 90 محکوم به قصاص داریم ، گفت: وجود آنها تبعات زیادی دارد.

وی با تاکید بر اینکه حفظ اقتدار دستگاه قضایی مهم است، گفت: این امر با استقلال کامل قوه قضاییه ممکن است.