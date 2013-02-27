تحقق منابع اقتصادي و توليد ثروت از توليد علم سرچشمه مي گيرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدي طهرانچي، ظهر چهارشنبه در آيين افتتاح اولين همايش ملي تعامل بين صنعت و دانشگاه اظهار داشت: بر اساس ديدگاه كلاسيك، علم يك كالاي عمومي و رقابت پذير است.

وي عنوان كرد: با توجه به رويكرد دولت در برخورد با فناوري علم و صنعت، قوانين و قدرت تملك منابع تنها در انحصار دولت است در حاليكه در كشورهاي پيشرفته دنيا با سرمايه گذاري بخش صنعتي، دانشوران و دانشگاه از منابع ملي و اقتصادي بهره كافي خواهند برد.

طهرانچي با اشاره به آيه هايي از قرآن كريم مبني بر توليد علم و ثروت اظهار داشت: خداوند در قرآن كريم در چند آيه به بشر براي برخورداري از زندگي رفاهي او را به كسب علم و استفاده به جا از علم در توليد و منفعت سفاره كرده است.

نظارت دولت از آسيبهاي مهم تعامل بين صنعت و دانشگاه است

اين نخبه برتر علمي كشور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به آسيبهاي تعامل ميان صنعت و دانشگاه يادآور شد: مهمترين آسيبي كه بر سر راه همكاري حوزه صنعت و دانشگاه در كشور ديده مي‌شود، نظارت تام دولت بر چرخه اقتصاد با محوريت نفت است.

وي افزود: اگر دولت تنها در توسعه فناوري نقش يك حمايتگر را ايفا كند دانشوران و صنعتگران بهتر در جامعه فعاليت خواهند كرد.

رئيس دانشگاه شهيد بهشتي تهران گفت: لازمه توليد ثروت بهره گيري از دانش است و اين امر تنها با تعامل و همكاري تنگاتنگ دانشگاه و صنعت امكان پذير است.

وي عنوان كرد: شركتهاي دانش بنيان اگر از سوي صاحبان صنايع و توليد كنندگان حمايت شوند كاربزرگي در رشد و كشش اقتصاد دانش محور خواهد شد.

يكي ديگر از اساتيد دانشگاه صنعتي شريف نيز با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر بهره گيري از دانشهاي شركت دانش بنيان كشور گفت: مقام معظم رهبري موشكافانه فضاي رقباتي كشورهاي پيشرفته را بررسي مي كنند و بر محوريت اقتصاد مبتني بر فناوري و توليد علم تاكيد دارند.

حميد چيت چيان اظهارداشت: بقاء و داوم شركتهاي دانش بنيان، توليد فناوريهاي نو،خلاقيت و رقابت پذيري با شناخت نياز بازارهاي كشور است.