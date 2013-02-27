فعالیت بیش از هفت هزار شبکه اجتماعی دانشجویی ایثارگر در کشور/ 10 درصد نخبگان ایثارگران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن انصاری در گردهمایی معاونان فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور که ظهر چهارشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در سالن اجتماعات مهمانسرای شاهد قم برگزار شد، با اشاره به توسعه فرهنگی تصریح کرد: وظیفه اصلی بنیاد شهید و امور ایثارگران توسعه فرهنگ ایثار شهادت و مجاهدسازی است.

وی بیان کرد: از سال 86 تاکنون، بیش از هفت هزار شبکه اجتماعی دانشجویی ایثارگر در کشور فعالیت می‌کند که نقش آفرینی بی بدیل و دارا بودن انگیزه های نوین این شبکه‌های اجتماعی قابل مقایسه با هیچ شبکه اجتماعی دیگر نیست.

توسعه فرهنگ ایثار، شهادت و مجاهدسازی وظیفه اصلی ینیاد شهید است

این مقام مسئول در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به سخن مقام معظم رهبری بیان کرد: نهاد مقدس بنیاد باید کمر بسته ایثار و شهادت باشد و توسعه فرهنگی وظیفه اصلی نهاد انقلابی است.

وی با بیان اینکه توسعه فرهنگ ایثار، شهادت و مجاهد سازی وظیفه اصلی ینیاد شهید است، عنوان کرد: توسعه فرهنگی با افزایش توانایی‌های اخلاقی، دینی، اشتیاق، علاقه و باورهای اعتقادی تحقق می بخشد.

سردار انصاری تصریح کرد: نهاد فرهنگی جز از طریق نهاد انقلابی میسر نیست چرا که نهاد انقلابی بسیار هوشمندانه بوده و مقابله با استراتژی فرهنگی دشمن فقط از طریق نهاد انقلابی امکان پذیر است.

کار فرهنگی باید در قالب‌های نو انجام شود

وی با تأکید بر استمرار بر کار فرهنگی، تصریح کرد: کار فرهنگی باید در قالب‌های گوناگون و نو انجام شده و با نوآوری، تحول گرایی، نظام گرا بودن و نگاه سیستمی داشتن فرهنگ نهادی محقق می‌شود.

قائم مقام بنیاد شهید وامور ایثارگران با بیان اینکه 10 درصد نخبگان ایثارگران هستند، افزود: توانمندسازی نیروهای انسانی با ارزش افزایی و ارزش آفرینی محقق می‌شود و توجه به سه حوزه هوشمندسازی و دانش آفرینی و مهارت افزایی در این عرصه بسیار با ارزش است.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت اردوها، توجه به آموزش عمومی و عالی تلاش برای ارتقای علمی ایثارگران از جمله موادی است که مسئولان فرهنگی باید اهتمام ویژه‌ای به آن داشته باشند و با این گار تعداد نخبگان ایثارگر افزایش می‌یابد.

