۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۸:۱۵

با هدف فراهم شدن امكان انتخاب يك معاون براي خود :

ابومازن خواستار اصلاح قانون اساسي فلسطين شد

نمايندگان مجلس فلسطين امروز اعلام كردند:ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين از رئيس مجلس خواست قانون اساسي را اصلاح كند تا بتواند معاون خود را انتخاب نمايد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري  فرانسه، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين اين درخواست را شب گذشته در نشست خود با  روحي فتوح رئيس مجلس و روساي كميته مجلس قانونگذاري فلسطين مطرح ساخت . 

نمايندگان پارلمان تشكيلات خودگردان فلسطين افزودند: ابومازن دليل پايبندي خود را به اهميت تعيين معاون رئيس تشكيلات خودگردان فلسطن براي روساي پارلمان شرح داد.

به گفته اين نمايندگان ، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين از جمله دليلي كه براي اهميت درخواست خود ذكر كرد اينكه اونمي خواهد امور ومسائل فلسطين درمسير تند باد و يا درمعرض هرگونه حالت اضطراري و فوق العاده قرار گيرد.

نمايندگان مجلس قانونگذاري تشكيلات خودگردان فلسطين همچنين تصريح كردند كه ابومازن از اعضاي مجلس خواست درمورد اصلاح فوري قانون اساسي بحث و گفتگو نمايند.

شايان ذكر است ابوزمان رئيس تشيلات خودگردان فلسطين چندي قبل پيشنهاد كرده بود كه رئيس تشكيلات ومعاونش مستقيما از سوي مردم انتخاب شوند. 

وي افزود: تشكيلات خودگردان درتلاش است تا انتخاب رئيس ومعاون تشكيلات خودگردان فلسطين را به طورمستقيم ازسوي مردم  فلسطين صورت گيرد.

کد مطلب 200804

