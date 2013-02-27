سریال شهید باکری نمايندگي سريال هاي دفاع مقدس در رسانه را يدك مي كشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسلامي مهر عصر چهارشنبه در دیدار دست اندركاران ساخت سریال شهید مهدی باكری با استاندار آذربایجان غربی ضمن قدرداني از اهتمام استان و پيگيري هاي استاندار آذربايجان غربي براي پيشبرد روند ساخت سريال شهيد مهدي باكري، افزود: سريال شهيد مهدي باكري از مجموعه هاي "الف ويژه" سيما فيلم است.

وی ادامه داد: تيم منتخب ساخت سريال شهيد مهدي باكري،‌ از جمله هنرمنداني هستند كه داراي دانش و تجربه بسيار بالا و خوبي هستند و در واقع مي توان آنها را عصاره حوزه رسانه و هنر دانست.

کاظم علي نژاد،‌ مديركل دفتر سياسي و انتخابات استانداري آذربايجان غربي هم در اين جلسه با تاكيد بر لزوم سرعت بخشيدن به مراحل ساخت سريال شهيد باكري،گفت: دست اندكاران ساخت اين سريال بايد ضمن داشتن تعامل و همفكري از نظرات كارشناسان خبره و صاحبنظران عرصه هنر بخصوص دفاع مقدس استفاده کنند.

مديركل صدا و سيماي مركز آذربايجان غربي نيز در اين جلسه با بيان اينكه حسايت هاي موجود در ساخت سريال شهيد مهدي باكري،‌ ستودني است، ‌افزود: صدا و سيماي استان براي مشاركت در ساخت اين سريال فاخر و ارزشمند،‌همكاري هاي لازم را با سيما فيلم انجام مي دهد.

محسن شكرنيا اضافه كرد: براي جلب مشاركت و همكاري كساني كه به نوعي با زندگي شهيد مهدي باكري در ارتباط بوده اند و در اين زمينه داراي اطلاعات مي باشند، اطلاع رساني هاي لازم توسط صدا و سيماي مركز آذربايجان غربي انجام مي گيرد.

شهید مهدی باکری در سال ۱۳۳۳ در میاندوآب و در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد وی فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا بود.

