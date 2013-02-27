تمایل به کاندیدا های روحانی بالا است/ دغدغه های معیشتی بسترساز فتنه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی پورمحمدی عصر چهارشنبه در نشست پرسش و پاسخ در دانشگاه علوم کشاورزی گرگان افزود: همچنین بایدنگاه روشن و قدرت تعادل برای حفظ آرمان های نظام و کشور داشته و با صداقت و درستکاری در جامعه اعتمادساز باشد.

وی درباره ویژگی های رئیس جمهوری گفت: در مدیریت کشور توانایی انجام مسئولیت اصلی ترین محور است. پایبندی به باورها و اعتقادات و آنچه که جامعه به عنوان باورها و اعتقادات قبول دارند از دیگر ویژگی ها است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه گلستان اظهار کرد: بار سنگینی بر دوش نخبگان، دانشگاهیان و حوزوی ها وجود دارد و مهم ترین مسئله آگاهی بخشی به جامعه و بصیرت افزایی است.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی گفت: مسئله بعدی بالا بردن سطح تحمل جامعه است و این را نخبگان می توانند در جامعه ایجاد کنند، ما باید آستانه تحریک پذیری و تحمل پذیری را در جامعه بالا ببریم و از این فضای افراط و تفریط در جامعه فاصله بگیریم.

وی ادامه داد: ما در کشور نیروهای حرفه ای و تخصصی زیادی داریم اما در فضای اجرایی به حوزه نخبگان و کارشناسان و مطالب تخصصی بهای چندانی داده نمی شود که ما باید این فضا را تقویت کنیم.

وی گفت: ما باید این فرهنگ را جا بیندازیم که کشور بر اساس تخصص، دانش و تجربه و نگاه کارشناسی و تخصصی جلو برود.

پورمحمدی بیان کرد: انقلاب اسلامی ظرفیت های فوق العاده ای را در کشور ایجاد و مفاهیم عمیق و ارزشمندی را برای زندگی و معیشت ترجمه کرده است که این سرمایه باید خوب حفظ شود. نقش ما نیز اینست که مفاهیمی که انقلاب اسلامی به وجود آورده به نسل بعد منتقل و یا در فضای جهانی بازتولید و ارائه کنیم.

وی افزود: ما نباید در مبانی آرمانی و اعتقادی نقص و تزلزلی در خود احساس کنیم چرا که همه تلاش دشمن اینست که این سرمایه عظیم را کمرنگ کرده و از دست ما بیرون کند.

وی درباره احتمال ایجاد فتنه در کشور گفت: کشوری که با جبهه استکبار درگیر است باید بداند پیوسته با نقشه های دشمنان روبه رو است، دشمن برای این هدف پیوسته نقشه هایی داشته و همیشه درگیری هایی صورت خواهد گرفت.

دغدغه های معیشتی بستر فتنه آینده

پورمحمدی اظهار کرد: ما الان در یک چالش جدی اقتصادی هستیم و بستر فتنه آینده می تواند دغدغه جدی معیشتی مردم، گرانی و تورم باشد و از این طریق رخنه هایی را ایجاد کرده و درگیری هایی را در زندگی مردم ایجاد کنند.

وی ادامه داد: اصحاب و سران فتنه تلاش می کنند انتخابات را به نفع خودشان رقم بزنند و دشمنان هم بیشتر از آن ها تلاش می کنند تا سمت و سویی دیگر به انتخابات بدهند، درباره جریانات انحرافی نمی توان قضاوت دقیق کرد یک جریان از ظرفیت های فکری و سابقه اجرایی در گذشته را دارند و جریان انحرافی دیگر قدرت، امکانات و پول بیشتری در اختیار دارد و در این شرایط اینکه کدامیک قدرت عملی بیشتری داشته باشد بستگی به نوع عملکرد ما دارد و ما باید مانند دوران انقلاب تلاش کنیم جریان کشوررا در دست بگیریم.