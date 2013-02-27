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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۱۸

حجت الاسلام پورمحمدی عنوان کرد:

تمایل به کاندیدا های روحانی بالا است/ دغدغه های معیشتی بسترساز فتنه آینده

تمایل به کاندیدا های روحانی بالا است/ دغدغه های معیشتی بسترساز فتنه آینده

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مردم ما از فهم و درایتی برخوردارند که افراد را با توجه به توانایی، ویژگی های صحیح و سواد انتخاب می کنند، در حال حاضر نیز با توجه به نظرسنجی ها درجه تمایل به برخی چهرهای روحانی که کاندیدای احتمالی هستند بالا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی پورمحمدی عصر چهارشنبه در نشست پرسش و پاسخ در دانشگاه علوم کشاورزی گرگان افزود: همچنین بایدنگاه روشن و قدرت تعادل برای حفظ آرمان های نظام و کشور داشته و با صداقت و درستکاری در جامعه اعتمادساز باشد.

وی درباره ویژگی های رئیس جمهوری گفت: در مدیریت کشور توانایی انجام مسئولیت اصلی ترین محور است. پایبندی به باورها و اعتقادات و آنچه که جامعه به عنوان باورها و اعتقادات قبول دارند از دیگر ویژگی ها است.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه گلستان اظهار کرد: بار سنگینی بر دوش نخبگان، دانشگاهیان و حوزوی ها وجود دارد و مهم ترین مسئله آگاهی بخشی به جامعه و بصیرت افزایی است.
 
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی گفت: مسئله بعدی بالا بردن سطح تحمل جامعه است و این را نخبگان می توانند در جامعه ایجاد کنند، ما باید آستانه تحریک پذیری و تحمل پذیری را در جامعه بالا ببریم و از این فضای افراط و تفریط در جامعه فاصله بگیریم.
 
وی ادامه داد: ما در کشور نیروهای حرفه ای و تخصصی زیادی داریم اما در فضای اجرایی به حوزه نخبگان و کارشناسان و مطالب تخصصی بهای چندانی داده نمی شود که ما باید این فضا را تقویت کنیم.
 
وی گفت: ما باید این فرهنگ را جا بیندازیم که کشور بر اساس تخصص، دانش و تجربه و نگاه کارشناسی و تخصصی جلو برود.
 
پورمحمدی بیان کرد: انقلاب اسلامی ظرفیت های فوق العاده ای را در کشور ایجاد و مفاهیم عمیق و ارزشمندی را برای زندگی و معیشت ترجمه کرده است که این سرمایه باید خوب حفظ شود. نقش ما نیز اینست که مفاهیمی که انقلاب اسلامی به وجود آورده به نسل بعد منتقل و یا در فضای جهانی بازتولید و ارائه کنیم.
 
وی افزود: ما نباید در مبانی آرمانی و اعتقادی نقص و تزلزلی در خود احساس کنیم چرا که همه تلاش دشمن اینست که این سرمایه عظیم را کمرنگ کرده و از دست ما بیرون کند.
 
وی درباره احتمال ایجاد فتنه در کشور گفت: کشوری که با جبهه استکبار درگیر است باید بداند پیوسته با نقشه های دشمنان روبه رو است، دشمن برای این هدف پیوسته نقشه هایی داشته و همیشه درگیری هایی صورت خواهد گرفت.
 
دغدغه های معیشتی بستر فتنه آینده
 
پورمحمدی اظهار کرد: ما الان در یک چالش جدی اقتصادی هستیم و بستر فتنه آینده می تواند دغدغه جدی معیشتی مردم، گرانی و تورم باشد و از این طریق رخنه هایی را ایجاد کرده و درگیری هایی را در زندگی مردم ایجاد کنند.
 
وی ادامه داد: اصحاب و سران فتنه تلاش می کنند انتخابات را به نفع خودشان رقم بزنند و دشمنان هم بیشتر از آن ها تلاش می کنند تا سمت و سویی دیگر به انتخابات بدهند، درباره جریانات انحرافی نمی توان قضاوت دقیق کرد یک جریان از ظرفیت های فکری و سابقه اجرایی در گذشته را دارند و جریان انحرافی دیگر قدرت، امکانات و پول بیشتری در اختیار دارد و در این شرایط اینکه کدامیک قدرت عملی بیشتری داشته باشد بستگی به نوع عملکرد ما دارد و ما باید مانند دوران انقلاب تلاش کنیم جریان کشوررا در دست بگیریم.

وی درباره مسئله مطرح شده که در این دوره اقبال کمتری به چهرهای روحانی است گفت: در این زمینه رویکردهای متفاوتی مطرح است و در مقابل این فکر کسانی هستند که معتقدند اقبال به چهره های روحانی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری بیشتر شده است. 
 
پورمحمدی اضافه کرد: مردم ما از فهم و درایتی برخوردارند که افراد را با توجه به توانایی، ویژگی های صحیح و سواد انتخاب می کنند، در حال حاضر نیز با توجه به نظرسنجی ها درجه تمایل به برخی چهرهای روحانی که کاندیدای احتمالی هستند بالا است.
 
وی گفت: رویکردها و گرایش های سیاسی، توانایی و تجربه افراد و قدرت ارتباط گیری کاندیداها با مردم در انتخاب جامعه تاثیرگذار است و نمی توان قضاوت خاصی در این زمینه داشت.

 

کد مطلب 2008043

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