تمایل به کاندیدا های روحانی بالا است/ دغدغه های معیشتی بسترساز فتنه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی پورمحمدی عصر چهارشنبه در نشست پرسش و پاسخ در دانشگاه علوم کشاورزی گرگان افزود: همچنین بایدنگاه روشن و قدرت تعادل برای حفظ آرمان های نظام و کشور داشته و با صداقت و درستکاری در جامعه اعتمادساز باشد.
وی درباره ویژگی های رئیس جمهوری گفت: در مدیریت کشور توانایی انجام مسئولیت اصلی ترین محور است. پایبندی به باورها و اعتقادات و آنچه که جامعه به عنوان باورها و اعتقادات قبول دارند از دیگر ویژگی ها است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه گلستان اظهار کرد: بار سنگینی بر دوش نخبگان، دانشگاهیان و حوزوی ها وجود دارد و مهم ترین مسئله آگاهی بخشی به جامعه و بصیرت افزایی است.
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی گفت: مسئله بعدی بالا بردن سطح تحمل جامعه است و این را نخبگان می توانند در جامعه ایجاد کنند، ما باید آستانه تحریک پذیری و تحمل پذیری را در جامعه بالا ببریم و از این فضای افراط و تفریط در جامعه فاصله بگیریم.
وی ادامه داد: ما در کشور نیروهای حرفه ای و تخصصی زیادی داریم اما در فضای اجرایی به حوزه نخبگان و کارشناسان و مطالب تخصصی بهای چندانی داده نمی شود که ما باید این فضا را تقویت کنیم.
وی گفت: ما باید این فرهنگ را جا بیندازیم که کشور بر اساس تخصص، دانش و تجربه و نگاه کارشناسی و تخصصی جلو برود.
پورمحمدی بیان کرد: انقلاب اسلامی ظرفیت های فوق العاده ای را در کشور ایجاد و مفاهیم عمیق و ارزشمندی را برای زندگی و معیشت ترجمه کرده است که این سرمایه باید خوب حفظ شود. نقش ما نیز اینست که مفاهیمی که انقلاب اسلامی به وجود آورده به نسل بعد منتقل و یا در فضای جهانی بازتولید و ارائه کنیم.
وی افزود: ما نباید در مبانی آرمانی و اعتقادی نقص و تزلزلی در خود احساس کنیم چرا که همه تلاش دشمن اینست که این سرمایه عظیم را کمرنگ کرده و از دست ما بیرون کند.
وی درباره احتمال ایجاد فتنه در کشور گفت: کشوری که با جبهه استکبار درگیر است باید بداند پیوسته با نقشه های دشمنان روبه رو است، دشمن برای این هدف پیوسته نقشه هایی داشته و همیشه درگیری هایی صورت خواهد گرفت.
دغدغه های معیشتی بستر فتنه آینده
پورمحمدی اظهار کرد: ما الان در یک چالش جدی اقتصادی هستیم و بستر فتنه آینده می تواند دغدغه جدی معیشتی مردم، گرانی و تورم باشد و از این طریق رخنه هایی را ایجاد کرده و درگیری هایی را در زندگی مردم ایجاد کنند.
وی ادامه داد: اصحاب و سران فتنه تلاش می کنند انتخابات را به نفع خودشان رقم بزنند و دشمنان هم بیشتر از آن ها تلاش می کنند تا سمت و سویی دیگر به انتخابات بدهند، درباره جریانات انحرافی نمی توان قضاوت دقیق کرد یک جریان از ظرفیت های فکری و سابقه اجرایی در گذشته را دارند و جریان انحرافی دیگر قدرت، امکانات و پول بیشتری در اختیار دارد و در این شرایط اینکه کدامیک قدرت عملی بیشتری داشته باشد بستگی به نوع عملکرد ما دارد و ما باید مانند دوران انقلاب تلاش کنیم جریان کشوررا در دست بگیریم.
وی درباره مسئله مطرح شده که در این دوره اقبال کمتری به چهرهای روحانی است گفت: در این زمینه رویکردهای متفاوتی مطرح است و در مقابل این فکر کسانی هستند که معتقدند اقبال به چهره های روحانی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری بیشتر شده است.
پورمحمدی اضافه کرد: مردم ما از فهم و درایتی برخوردارند که افراد را با توجه به توانایی، ویژگی های صحیح و سواد انتخاب می کنند، در حال حاضر نیز با توجه به نظرسنجی ها درجه تمایل به برخی چهرهای روحانی که کاندیدای احتمالی هستند بالا است.
وی گفت: رویکردها و گرایش های سیاسی، توانایی و تجربه افراد و قدرت ارتباط گیری کاندیداها با مردم در انتخاب جامعه تاثیرگذار است و نمی توان قضاوت خاصی در این زمینه داشت.
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