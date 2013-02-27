به گزارش خبرگزاری مهر، تكواندوكار قمي به همراه 31 ملی پوش به مرحله سوم اردوي آماده سازي تيم ملي تكواندو كشورمان راه پيدا كرد.

این در حالی است که سومین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی تکواندو کشورمان از امروز چهارشنبه آغاز شد و سيدمحمد رفيعي در وزن پنجم تنها نماينده تكواندو قم در اردوي آماده سازي تيم ملي تكواندو به شمار مي‌رود.

بدين ترتيب سومین مرحله اردوی تیم ملی تکواندو کشورمان در بخش آقایان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی جهان 2013 مكزيك و بازيهاي كشورهاي اسلامي اندونزي، در مرکز جهانی تکواندو برگزار می‌شود.

در این دوره از اردوی تیم ملی ، تمرینات آماده سازی تکواندوکاران زیر نظر مرتضی کریمی به عنوان سرمربی تیم مسابقات قهرمانی جهان مکزیک، مرتضی سلطانی مربی و نعمت الله خلیفه به عنوان سرمربی تیم ملی اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی پیگیری می شود.

گفتنی است: مرحله گذشته اردوی تمرینی و آماده سازی تیم ملی تکواندو رده سنی بزرگسالان کشورمان با حضور سیدمحمد رفیعی از هیئت تکواندو استان قم، از بیست و پنجم بهمن تا سوم اسفند با حضور 41 تکواندوکار درخانه تکواندو برگزار شد.

جدال مقاومت قم با پتروشیمی بندر مروارید در ليگ دسته اول تنیس روی میز

تيم تنیس روی میز مقاومت قم در ديداري حساس از رقابت‌هاي ليگ دسته اول پينگ پنگ باشگاه‌هاي كشور در خانه به مصاف تیم پتروشیمی بندر مروارید مي‌رود.

در این دیدار که از بازی های دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول تنیس روی میز مردان باشگاه‌های کشور به انجام خواهد رسید، دو تیم در سال اختصاصي تيم تنیس روی میز مقاومت قم یعنی سالن شهید محمدی مجموعه ورزشی تختی قم با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت در حالي كه در جدول تيم مقاومت قم در انتهای رده بندی قرار گرفته است.

هم اكنون در جدول رده بندي رقابت‌هاي ليگ دسته اول تنیس روی میز باشگاه‌هاي كشور تیم های پتروشیمی مروارید، مناطق نفت خیز جنوب و نفت و گاز گچساران از شانس بسیار بالایی برای صعود به لیگ برتر تنیس روی میز کشور برخوردار هستند.

آغاز رقابت ووشوكاران قمي در انتخابي تيم ملي و مسابقات قهرمانی کشور

ووشوكاران قمي در اوزان مختلف كار خود براي كسب عناوين برتر پيكارهاي قهرماني كشور و انتخابي تيم ملي برابر حريفان آغاز كردند.

مسابقات ووشوی قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان که انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابت های جهانی مالزی محسوب می شود، با شرکت 290 ووشوکار از 32 استان در ورزشگاه شهید معتمدی تهران آغاز شده و در حال برگزاری است.

این رقابت‌ها با شركت چهره‌هاي مطرح ووشو كشورمان در رده سني بزرگسالان در حالي برگزار مي‌شود كه در دو بخش تالو و ساندا انتخابي تيم ملي محسوب مي‌شود و در بخش ساندا 190 ووشوکار و در بخش تالو 100 ووشوکار شرکت کرده‌اند.