ساخت و سازهای بی رویه هویت شهر قزوین را پنهان می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین همایش ملی شهر و سیمای شهری و چهارمین همایش توسعه شهری که از صبح امروز چهارشنبه با مسئولان کشوری و استانی در برج میلاد تهران جریان دارد بعدازظهر امروز نیز با مباحث کارشناسی در خصوص سیمای شهری به کار خود ادامه داد.



مرتضی طالع در این همایش گفت: کشورهای بزرگی که در گردشگری بسیار مدعی هستند و سالانه میلیونها دلار سود می برند بدون اغراق شاید به اندازه استان قزوین آثار باستانی و جاذبه های گردشگری نداشته باشد اما از این ظرفیت کم خود نیز بخوبی استفاده کرده اند.



طالع افزود: شهر قزوین با ساخت و سازهای بی رویه ای که دارد موجب شده تا هویت فرهنگی خود را پنهان کند و به همین دلیل حضور گردشگر در این منطقه بسیار محدود شده است.



این پیش کسوت گردشگری تصریح کرد: 12 درصد آثار تاریخی کشور متعلق به قزوین است و بیش از یک هزار اثر در 150 کیلومتری پایتخت قرار دارد اما بسیاری از مردم قزوین نیز از این آثار ارزشمند و یا پیشنینه برخی از آنها مانند امامزاده حسین بی طلاع هستند.



81 اثر مورد توجه گردشگران



این کارشناس بیان کرد: در جهان 81 نوع اثر جذابیت های لازم برای حضور گردشگر را دارد که 27 اثر در رده طبیعی، هفت اثر تاریخی، 32 اثر مذهبی و زیارتی و شش اثر فرهنگی است که بسیاری از این شاخصه ها در استان قزوین وجود دارد و می تواند به حضور گردشگران منجر شود.



طالع افزود: برای توسعه گردشگری نیازمند تجدی نظر اساسی در شاخص های گردشگری و توسعه منابع انسانی هستیم.



برگزاری تور گردشگری یک روزه به قزوین



وی پیشنهاد کرد برای معرفی شهر قزوین تورهای یک روزه گردشگری در شهر برپا شود تا مردم براحتی با سفر به این منطقه تارخی با آثار زیبای آن آشنا شوند.



طالع اظهارداشت: قزوین مملو از خاطرات بین نسلی است و برای احیاء و پویایی ارزشهای نهفته فرهنگی در آن لازم است تا از منظر تاریخی و فرهنگی از برخی ثروتها عبور کند تا اهداف خود را محقق کند.



این کارشناس گفت: باید متن و تمدن شهرسازی دوباره بازخوانی شود تا به آیندگان بدهکار نباشیم و به وظایف خود بخوبی عمل کنیم زیرا امروزه شهروندان علاقمند هستند تا در شهری آرام زندگی کند و تحولات اجتماعی در آن بدون مشکل صورت گیرد و ما نیز باید تلاش کنیم تا شهری مطابق نیازها و آرمانهای مردم را بسازیم تا همه از زندگی در آن لذت برند.



امضاء تفاهم نامه برای برگزاری تور یک روزه گردشگری



در این همایش همچنین شهرداری قزوین با تعدادی از آژانس های مسافرتی تهران تفاهم نامه ای امضاء کرد که بر اساس آن تورهای یک روزه گردشگری به قزوین برگزار می شود.



این تفاهم نامه با هدف معرفی آثار گردشگری و تاریخی شهر قزوین و جذب گردشگران بیشتر به این منطقه تاریخی امضاء شده است.



در این همایش همچنین قرار است تا ساعاتی دیگر از فیلم" از بلدیه تا شهرداری" که نگاهی دارد به روند شکل گیری شهر قزوین در 100 سال اخیر رونمایی شود.



استان قزوین با ثبت بیش از یک هزار اثر تاریخی کمترین گردشگران را به خود اختصاص داده است.







