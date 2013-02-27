مخالفت صریح عراق با درخواست آمریکا برای اعمال تحریمهای ظالمانه علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، دولت عراق ضمن نپذیرفتن درخواست آمریکا برای تحریم ایران و سوریه تاکید کرد: روابط ما با ایران از هر مسئله و منفعتی مهمتر است.



وزارت امور خارجه عراق تاکید کرد: نشستهایی که دولت عراق با دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی برگزار کرد، به هیچ گونه توافقی در خصوص اجرای تحریمها علیه سوریه و ایران منجر نشد.



وزارت امور خارجه این کشور افزود: دولت عراق از آمریکا خواست تا این کشور را از تحریم علیه ایران و سوریه مستثنی کند. دولت عراق همچنین با اجرای تحریمهای آمریکا علیه سوریه هم مخالفت کرد.



ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر عراق با بیان اینکه رابطه با ایران از هر منفعتی بالاتر است، تاکید کرد: این دولت هرگز اجازه نخواهد داد به ایران و ملت این کشور آسیبی وارد شود.



یک مسئول عراقی با بیان اینکه در نشستهایی که میان ما و فرستاده آمریکا برگزار شد در خصوص تحریم ایران و سوریه به هیج توافقی نرسیدیم، تصریح کرد: از آمریکا خواستیم ما را از تحریم ایران و سوریه مستثنی کند.



وی در ادامه افزود: روابط اقتصادی ما با ایران ادامه دارد و با قطعنامه های بین المللی تعارض ندارد.



این مقام عراقی با بیان اینکه، ما با تحریم سوریه مخالف هستیم، خاطر نشان کرد: روابط اقتصادی ما با سوریه به دلیل اوضاع امنیتی این کشور و تجاوزات افراد مسلح در نزدیکی مرزها، متوقف شده است.



سفارت آمریکا در بغداد طی بیانیه ای هدف از سفر معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی را اجرای تحریمها علیه ایران و سوریه دانست و اعلام کرد دیوید کوهن چند نشست مفید با مسئولان بلند پایه عراقی برگزار کرد که در آن اهمیت تحریمهای اقتصادی دولت ایران مورد بررسی قرار گرفت.