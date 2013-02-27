پیكر شهید ابراهیم محمدی در سنندج تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز با حضور خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان استان پیکر شهید ابراهیم محمدی تشییع و برای خاکسپاری به بهشت محمدی شهر سنندج انتقال داده شد.

شهید "ابراهیم محمدی" از پیشمرگان مسلمان كرد روز گذشته توسط ایادی استكبار در یكی از روستاهای اطراف سنندج به درجه رفیع شهادت رسید.

شهید ابراهیم محمدی از پیشمرگان مسلمان كرد و یكی از رزمندگان دوران دفاع مقدس بود که در عملیات های مختلف حضور داشته و بعد از آن بازنشسته سپاه بیت المقدس كردستان شده بود.

بر اساس اعلام مسئولان استان در خصوص چگونگی شهادت محمدی، این شهید روز دوشنبه در حین انجام كار كشاورزی در زمین مزروعی خود در مسیره جاده مریوان - سنندج در نزدیكی لشكر 28 پیاده كردستان به دست عوامل ضد انقلاب به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیكر مطهر این شهید از مسجد جامع سنندج به سمت میدان انقلاب تشییع شد و سپس با حضور اقشار مختلف مردم در قطعه شهدای بهشت محمدی سنندج به خاك سپرده شد.