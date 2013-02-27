به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای عصر امروز چهارشنبه در دیدار رئیس جمهور پاکستان، بسیاری از مشکلات امت اسلامی را مشکلاتی مصنوعی و تزریق شده از جانب دشمنان اسلام خواندند و تأکید کردند: احیای توانایی ها و استعدادهای انسانی، طبیعی و جغرافیایی دنیای اسلام، در حل این مشکلات، تأثیر فراوانی خواهد داشت.



حضرت آیت الله خامنه ای، تقویت و گسترش روابط کشورهای اسلامی را دومین عامل مهم حل دشواریهای ملل مسلمان دانستند و خاطرنشان کردند: ایجاد اختلاف و تفرقه میان امت اسلامی از اهداف مسلم و برنامه ریزی شده صهیونیستها و بقیه مستکبران است.



ایشان با اشاره به عمق و گستردگی روابط عاطفی و برادرانه ایران و پاکستان افزودند: ما اعتقاد جدی داریم که ارتباطات اقتصادی، زیربنایی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی دو کشور باید تقویت شود.



رهبر انقلاب خط لوله گاز ایران و پاکستان را نمونه مهمی از همکاری تهران – اسلام آباد خواندند و با اشاره به مخالفتها و دشمنی هایی که در قبال توسعه روابط دو کشور وجود دارد افزودند: باید قاطعانه از این مخالفتها عبور کرد.



ایشان دسترسی به یک منبع ایمن و پایدار انرژی را برای هر کشوری از جمله پاکستان در درجه اول اهمیت دانستند و افزودند: در این منطقه، جمهوری اسلامی تنها کشور برخوردار از منبع ایمن انرژی است و ما آماده ایم نیاز پاکستان را در این زمینه تأمین کنیم.



حضرت آیت الله خامنه ای ایجاد اختلاف و تفرقه مذهبی در پاکستان را یک میکروب خارجی خطرناک خواندند و افزودند: کشتار مذهبی در پاکستان واقعاً تأسف بار است و باید با برخورد قاطعانه اجازه نداد این مسئله، وحدت ملی پاکستان را بر هم زند.



رهبر انقلاب با ابراز اطمینان به دولت پاکستان برای حل این مشکل افزودند: امیدواریم دولت شما در تحکیم وحدت مذهبی و قومی و پیشرفت پاکستان موفق باشد.



آصف علی زرداری نیز با ابراز خرسندی فراوان از این دیدار تأکید کرد: عمیقاً به گسترش روابط دو جانبه اعتقاد داریم.



رئیس جمهور پاکستان گفت: تلاش بازیگران بین المللی و منطقه ای برای جلوگیری از تقویت روابط ایران و پاکستان، تلاشی شکست خورده است زیرا ملتها یاد گرفته اند در مقابل دشمنان اسلام چگونه عمل کنند.



آصف علی زرداری، ایجاد جنگ داخلی را نقشه دشمنان پاکستان دانست و گفت: در پرتو دعاهای جنابعالی، نخواهیم گذاشت این نقشه اجرا شود.