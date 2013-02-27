کسب رتبه برتر تیم شنای گلستان در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر شهری استانداری گلستان عصر چهارشنبه در جمع مسئولان استان، توسعه مفاهيم و آموزشهاي شهروندي از طريق آموزش و پرورش ، دانشگاهها و رسانه ها بويژه صدا وسيما به عنوان متوليان فرهنگ و آموزش كشور در راستاي تقويت و توسعه فرهنگ شهروندي را ضروري دانست.

سید رضا سید النگی خاطرنشان کرد : به ويژه از صدا وسيما به عنوان رسانه ملي و آموزش و پرورش به عنوان متولي تعليم و تربيت و ديگر دستگاهها و نهادهاي مرتبط ، به لحاظ جايگاه ويژه خود انتظار است که نسبت به قراردادن اين امر مهم در دستور كار خود اقدام و با شهرداريها همکاري و مشارکت نمايند.

وي تصريح کرد : ارتقاء سلامت جسماني ، رواني ، اجتماعي و معنوي شهروندان ، توسعه فرهنگ كتاب وكتاب خواني، توجه ويژه به جوانان و مشاركت آنان در انجام فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي از جمله سرفصلهاي مهم در دستور کار مجموعه مديريت شهري استان است.

نقد و بررسی وهابیت، بهائیت و مسیحیت

معاونت آموزش و پژوهش حوزه علمیه استان گلستان دوره آشنایی، نقد و بررسی وهابیت، بهائیت و مسیحیت را با همکاری اداره کل فرق و ادیان معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه های علمیه برگزار می کند.

شرایط و مدارک جهت ثبت نام: ارزیابی تحصیلی پایه ششم حوزه های بلند مدت یا گذراندن 150 واحد درسی مدارس علمیه سفیران هدایت، یک قطعه عکس و فتوکپی شناسنامه اعلام شده است.

همچنین امکان حضور در هجرت بلندمدت، امکان شرکت در دوره تکمیلی و پروژه های تحقیقاتی، امکان عضویت در طرح تبلیغ اینترنتی، تأییدیه اتمام دوره (معادل 4 واحد درسی) و اعزام به مناطق آسیب پذیر در مناسبت های گوناگون از مزایای این دوره است.

تيم شناي استانداري گلستان رتبه دوم کشور را کسب کرد

تيم شناي استانداري گلستان در مسابقات شناي قهرماني کشور ويژه کارکنان دولت که در همدان برگزار شد ، رتبه دوم را کسب کرد .

آرش عابديني ، تنها شرکت کننده تيم اعزامي استانداري گلستان در ماده 100 متر آزاد مدال نقره اين مسابقه را به گردن آويخت .

تعداد 82 شرکت کننده از استانهاي تهران ، البرز ، خوزستان ، همدان و ... در گروههاي 24 نفره در اين مسابقات حضور داشتند.