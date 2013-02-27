به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حافظی بعدازظهر چهارشنبه در گردهمایی سراسری روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز در بوشهر اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویت‌های در حال حاضر هوشمندسازی مدارس است و تلاش داریم تا دانش‌آموزان مستعد به خاطر در اختیار نداشتن امکانات ترک تحصیل نکنند.

وی از ایجاد انگیزه توسط خیرین مدرسه‌ساز برای ایجاد دیگر مجامع خیر به عنوان یک حسن این مجمع یاد کرد و بیان داشت: 30 درصد مدارس کشور توسط خیرین مدرسه ساز ساخته شده است.

رئیس مجامع خیرین مدرسه ساز کشور از فعالیت مجمع خیرین مدرسه ساز در 31 استان و 550 شهرستان کشور خبر داد و افزود: خیرین در سراسر کشور هزار و 84 میلیارد تومان برای مدرسه‎سازی کمک کردند.

وی از افزایش چشمگیر کمک‌های خیرین مدرسه‌ساز در سال‌های اخیر خبر داد و بیان داشت: امروز بیش از 400 هزار خیر مدرسه ساز در کشور فعالیت می‌کنند و توقع ما این است که این تعداد در آینده‌ای نزدیک به 12 میلیون نفر برسد.

حافظی به برخی مشکلات اقتصادی در سال جاری اشاره کرد و افزود: نگران کمرنگ شدن حضور مردم و مشارکت آنان در این عرصه بودیم اما مردم امسال بیش از گذشته حضور و مشارکت دارند

وی زمان آغاز طرح ساخت مدرسه توسط خیرین را در زمان چهارنوبته شدن کلاس‌های درس عنوان کرد و افزود: مردم عزمشان را برای توسعه آموزش و پرورش که زیرساخت اساسی توسعه پایدار است، جزم کردند و می‌بینیم با مشارکت گسترده مردم در مدرسه‌سازی مکنونات قلبی امام راحل در کشور محقق شده است.