شيراك:از ميزباني راكتور همجوش هسته اي خوشحالم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، شيراك همچنين گفت كه نامه اي به جونيچيرو كوئيزومي نخست وزير ژاپن كه كشورش در بدست آوردن ميزباني اين راكتور رقابت داشت نوشته و وي را مطمئن ساخته است كه منافع ژاپن در پروژه ، كاملاً مد نظر قرار خواهد گرفت.

شيراك در جمع عده اي گفت:"انتخاب كاداراش به عنوان ميزبان تاسيس راكتور همجوش هسته اي موفقيتي بزرگ براي فرانسه، اروپا وتمام طرفهاي ذي نفع در اين پروژه به شمار مي رود".

نخست وزير فرانسه اعلام كرد كه وي نماينده فرانسه در دو سال گفتگوها پيرامون ميزباني اين پروژه بوده است و از نتيجه كار اين توافق بسيار راضي است و در اين پروژه به منافع تمام طرفهاي ذي نفع اهميت داده خواهد شد.

شيراك همچنين از كميسيون اروپائي و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي حمايت بي عيب ونقصشان در گفتگوها تشكر كرد واز حمايت چين و روسيه كه از اول با فرانسه بوده اند قدرداني نمود.

دومينيك دوولپن نخست وزير فرانسه نيز در باره اين پروژه اظهار داشت: انتخاب كاداراش بيانگر اين است كه وقتي كشورهاي اتحاديه اروپا متحد شوند ظرفيت و توانائي آن را دارند تا پروژه هاي بزرگي را بدست بگيرند.

دوولپن گفت:"اين پروژه علمي عظيم بايد به انرژي آينده اجازه دهد تا بدون تاثير بد بر آب و هوا، بصورت بهينه اي از منابع طبيعي مان استفاده كنيم و فرانسه بنحو شايسته اي و در بهترين وضعيت اين ميزباني را انجام خواهد داد".

لازم به ياد آوري است كه فرانسه و ژاپن در مورد ميزباني اجرا و ساخت اين راكتور آزمايشي، چند ميليارد دلاري كه 10 سال زمان خواهد برد، با يكديگر رقابت داشتند و اختلاف بر سر محل احداث اين پروژه به اين نحو بود كه ژاپن و همپيمانان نزديكش، آمريكا و كره جنوبي، خواهان ساخت راكتور هسته اي ITER در "روكاشومورا" يك دهكده ماهيگيري در نزديك اقيانوس آرام ژاپن بودند و اين درحالي بود كه اتحاديه اروپا ، چين و روسيه از ساخت اين راكتور در شهر "كاداراش" واقع در جنوب فرانسه حمايت مي كردند و خواستار عقب نشيني ژاپن از موضع خود شدند.

