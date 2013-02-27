توجهی به گزارشها درباره پیامدهای هدفمندی یارانه ها نشد/ واگذاری برخی معادن لغو و مبالغ بسیاری به بیت المال بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی عصر چهارشنبه در حاشیه نشست با استادان استان گلستان افزود: سازمان بازرسی مسئول نظارت بر بخش های دولتی بوده و در بخش خصوصی دخالتی ندارد.

وی اظهار داشت: بسیاری از فسادهای بزرگ در بخش خصوصی بدون ارتباط با بخش دولتی اتفاق نمی افتد بنابراین سازمان با رسیدگی در بخش دولتی این پرونده ها در بخش خصوصی نیز وارد می شود.

پورمحمدی اظهار کرد: سازمان نسبت به بحث تورم و گرانی هایی که بروز کرده گزارش های متعددی را در نظام بانکی و پولی و تعرفه های آن ها تهیه کرده است.

وی ادامه داد: در بحث واگذاری معادن معاملات بزرگی در کشور انجام شده بود که دیدیم صرف و صلاح کشور در آن دیده نشده و با پیگیری های لازم آن را لغو و مبالغ بسیار بالایی را به بیت المال بازگرداندیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: در بخش منابع طبیعی و برخی موسسات مالی و بانک ها نیز اقدامات موثری انجام شده است.

وی گفت: آفت هر جامعه ای فساد است که حیات سالم را از بین برده و محیط معاش انسان را بهم می ریزد و جنگ فقر و غنا به راه انداخته و فساد اجتماعی و اخلاقی را در جامعه گسترش می هد.

تولید فساد ناشی از مدیران ناکارآمد است

حجت الاسلام پورمحمدی بیان کرد: ما در کشور مدیران توانای زیادی داریم و بخشی از مدیران فعلی هم بسیار قوی و توانمند هستند، تولید فساد الزاما ناشی از مدیران ناکارآمد نیست.

وی بیان داشت: درحال حاضر بسیاری از سیستم ها و بروکراسی ما مشکل داشته و ناکارآمدی دارد و در ادارات لایه های پنهانی وجود دارد که مدیران ما کمتر متوجه آن می شوند، در این فضا بستر فساد شکل

می گیرد.

وی ادامه داد: در این وضعیت اگر فرهنگ نظارت پذیری هم درجامعه ضعیف باشد مشکلات بیشتر می شود، این فرهنگ پایین بوده و در برخی سطوح با نظارت ستیزی از سوی مدیران مواجه می شویم. مدیری که نظارت ناپذیر است ناکارآمد و ضعیف بوده و در این سیستم فساد افزایش پیدا می کند.