جلوی ورود فاضلاب بیمارستان امام سجاد یاسوج به رود بشار گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جعفریان افزود: در این طرح، فاضلاب بیمارستان امام سجاد(ع)، به دو روش لجن فعال و هوادهی گسترده، تصفیه می شود.

وی بیان کرد: در سیستم تصفیه بیمارستان امام سجاد(ع)، آب خروجی پس از کلرزنی، وارد چاه های جذبی شده و مانع از آلودگی محیط زیست می شود.

این کارشناس بهداشت محیط اضافه کرد: کارشناسان متخصص نیز آزمایش های مربوط به آلوده کننده های شیمیایی و بیولوژیکی را انجام داده که در صورت مشاهده عوامل آلوده کننده محیط زیست، اقدامات لازم انجام می شود.

بوئیدن نعنا موجب کاهش اضطراب می شود

کارشناس مشاوره دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به تاثیر مثبت برخی مواد موجود در طبیعت در کاهش مشکلات روحی، گفت: بوئیدن نعنا، موجب کاهش اضطراب می شود.

الهام رحیمی افزود: اضطراب، حالتی از ترس، وحشت و احساس خطر مبهم بوده که موجب ناراحتی فرد می شود و ممکن است به صورت مقطعی یا مزمن باشد.

وی ادامه داد: اختلال در تمرکز و حافظه، خشک شدن دهان، لرزش عضلات، خستگی، کابوس، افزایش ضربان قلب، مشکل در بلع و انقباض عضلات، برخی از علایم شایع اضطراب هستند که در افراد مختلف به شیوه های متفاوتی بروز می یابد.

رحیمی بیان کرد: با تغییر در سبک زندگی، مدیریت عامل تنش زا، حضور بیشتر در اجتماعات و پرهیز از تنهایی، می توان احساس اضطراب را کاهش داد.

این کارشناس مشاوره با بیان اینکه با به کارگیری روش های ساده نیز می توان با مشکلات مقابله کرد، اظهار داشت: نعنا، علاوه بر خواصی در کاهش اضطراب دارد، در صورت مصرف شدن به همراه دارچین، احساس خواب آلودگی را کاهش می دهد.

رحیمی توصیه کرد: رانندگان با مصرف دارچین و نعنا قبل از رانندگی می توانند میزان هوشیاری خود را در هنگام رانندگی افزایش دهند.

دوره قرائت و روخوانی قرآن کریم برگزار می شود

رئیس بیمارستان شهید بهشتی یاسوج از برگزاری دوره قرائت، تجوید مقدماتی و ترتیل قرآن کریم برای کارکنان این بیمارستان خبر داد.

دکتر امیر عنبری گفت: در اين دوره، كتاب روخواني سطح دو قرآن، به شرکت کنندگان آموزش داده می شود که با استقبال ویژه کارکنان مواجه شده است.

وی یادگیری و قرائت صحیح قرآن را دستاورد مهم برگزاری این دوره آموزشی دانست و اضافه کرد: با هدف انس بیشتر کارکنان با آیات الهی و کاربرد آن در زندگی، معنا و مفاهيم آیات نیز بیان می شود.

وی عنوان کرد: دوره قرائت و روخوانی قرآن، ویژه کارکنان بیمارستان شهید بهشتی، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، از ساعت هشت تا 9 صبح برگزار می شود.

آزمون جامع بهورزی در گچساران برگزار شد

رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: آزمون جامع کاردانان و کارورزان با توجه به ضرورت ارتقای آگاهی و مهارت شغلی بهورزان و به روز رسانی اطلاعات آنان، سالانه دو بار برگزار می‌شود.

دکتر ستار اسدپور با بیان اینکه در این آزمون مهارت‌های علمی و عملی شرکت کنندگان سنجیده می شود، افزود: مباحث آزمون، شامل دروس و مهارت های موردنیاز در حرفه بهورزی است و افرادی که بتوانند به 70 درصد سوالات پاسخ صحیح بدهند، گواهی آموزشی دریافت خواهند کرد.

وی اضافه کرد: برای کارشناسان مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت محیط و کارشناسان خانواده، این آزمون به صورت سالانه برگزار می‌شود.

اسدپور بالا بردن توانایی و مهارت کارکنان شبکه بهداشت و درمان را از اهداف مهم برگزاری این آزمون عنوان کرد و بیان داشت: 140 نفر از این شرکت کنندگان از گچساران و 30 نفر نیز از شهرستان باشت هستند.

رفع مشکلات بهداشتی نیازمند همکاری عمومی است

سرپرست مركز بهداشت كهگيلويه با اشاره به برخورد اعتراض آمیز برخی متصدیان تهیه و توزیع مواد غذایی با بازرسان بهداشت، گفت: رفع مشکلات بهداشتی، نیازمند همکاری عمومی است.

سيد محمد هاشم طاعتی افزود: با افزایش‌ جمعیت‌ و گسترش‌ شهرها، مسایل‌ و مشکلات‌ مرتبط با سلامت‌ افراد از اهمیت‌ ویژه ای برخوردار شده‌ که یکی‌ از مهم ترین مولفه های آن، بهداشت مواد غذایی و مراکز تهیه و توزیع آن است.

وی با تاکید بر رعایت استانداردهای بهسازی‌ و بهداشتی‌ در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اظهار داشت: با توجه‌ به‌ آیین‌نامه‌های‌ موجود، مواردی‌ از قبیل‌ دریافت‌ کارت‌ تندرستی‌ کارکنان‌، کاشی‌ کاری‌ دیوارها و کف‌، تهویه‌‌ ساختمان‌، تأمین‌ آب‌ آشامیدنی‌ را مورد بازرسی قرار می دهند.

طاعتی اضافه کرد: کاردانان‌ و کارشناسان‌ بهداشت‌ محیط، همچنین مسئول‌ کنترل‌ آب‌ آشامیدنی‌ و موادغذایی‌ تهیه‌ و پخش‌ شده‌ در مناطق‌ تحت‌ پوشش‌ خود هستند که‌ با کلرسنجی‌ و نمونه‌برداری‌ از آب‌ و نمونه‌برداری‌ از مواد غذایی‌، این‌ امور را انجام‌ می‌دهند.

سرپرست مركز بهداشت شهرستان كهگيلويه تصریح كرد: آگاهی‌، همراهی‌ و همکاری‌ جامعه، توجه‌ مردم‌ به‌ مسأله‌‌ بهداشت‌ محله‌، شهر و مراکز تهیه‌ و فروش‌ مواد غذایی‌ و اماکن ‌عمومی‌، بازرسان‌ بهداشت‌ محیط را در رسیدن‌ به‌ اهداف‌ خود که‌ همان‌ سلامت‌ و بهداشت‌ جامعه‌ است‌، یاری‌ می‌نماید.

وي عنوان کرد:‌ دقت شهروندان‌ نسبت‌ به‌ تاریخ‌ تولید، انقضا، شماره‌‌ پروانه‌‌ ساخت‌، سری‌ ساخت‌، آدرس‌ کارخانه‌، هم چنین‌ توجه‌ به‌ محل‌ خرید و موارد بهسازی‌ و بهداشتی‌ مکان‌های‌ کسب‌، زمینه ساز تامین سلامت جامعه است.