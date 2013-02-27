نتايج نهایی انتخابات نظام پزشكي شيروان و فاروج اعلام شد

حسین زارع در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چهارم اسفند ماه سال جاری پزشكان، كارشناسان مامايي،‌ دندانپزشكان، داروسازان،‌ كارشناسان پروانه دار و علوم آزمايشگاهي شهرستان شيروان و فاروج پاي صندوق هاي راي رفتند و كانديداي خود را انتخاباب نمودند.

وی اظهار داشت: در گروه پزشكان آقايان عبدالرضا عزيزي، حسين زارع،‌ جلال جهان نيا، بهمن جعفري، عطا الله فضل الله پور و سعيد ساعدي به عنوان اعضاي اصلي و آقايان نايبعلي رشيديان و سيد علي جوادي به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب شدند.

زارع اضافه کرد: همچنین در گروه دندانپزشكان علي عابدي به عنوان عضو اصلی و خداد فهیمی عضو علی البدل انتخاب شد و در گروه كارشناسان مامايي نیز زهرا حميديان به عنوان عضو اصلی و لیلا همتی عضو علی البدل بالاترین رای را آوردند.

این مسئول تصریح کرد: در گروه ليسانسه هاي پروانه دار بهداشت و درمان نیز عليرضا كاظم نيا به عنوان عضو اصلی و قول دردی میرزا به عنوان علی البدل و همچنين در گروه داروسازان مهدي رضا پورنورمحمدي به عنوان عضو اصلی و عیسی اسماعیل زاده به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.