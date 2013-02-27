  1. استانها
  2. قم
۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۵۹

حجت الاسلام موذنی:

مسئولان فرهنگی برای مقابله با تحریم‌های دشمن تلاش کنند

مسئولان فرهنگی برای مقابله با تحریم‌های دشمن تلاش کنند

قم - خبرگزاری مهر: معاون بنیاد شهید و امورایثارگران کشور گفت: مسئولان فرهنگی باید با استفاده از سیاست‌هایی جهت مقابله با تاکتیک تحریم برگرفته از استراتژی تهاجم فرهنگی دشمن، تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسن موذنی در گردهمایی معاونان فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور که ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات مهمانسرای شاهد قم برگزار شد، با اشاره به اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن در شرایط حساس اقتصادی، سیاست‌هایی جهت مقابله با تاکتیک تحریم برگرفته از استراتژی تهاجم فرهنگی دشمن باید به معاونان فرهنگی تبیین و توضیح داده شود و در همین راستا این گردهمایی برگزار شد.

وی بیان داشت: اصلاح فرایندها باتوجه به شرح وظایف و ارزشیابی سال 92، توجه به روابط عاطفی پرسنل فرهنگی بر مبنای باورهای دینی، توجه به بالندگی فرهنگی جامعه هدف و توسعه نخبگان ایثارگر که یکی از ضروریات جامعه امروز است، از جمله اهداف برگزاری این گردهمایی می‌باشد.

معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران، استعدادیابی در زمینه علمی و هنری برای جامعه هدف، آسیب شناسی و اصلاح بهبود و استفاده حداکثری از نقطه نظرات مسئولان فرهنگی را از دیگر اهداف برگزاری این گردهمایی عنوان کرد.

لزوم تقویت بن مایه‌های فرهنگی ایثارگران

مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران استان قم نیز در این مراسم، در سخنانی اظهار داشت: با تقویت بن مایه‌های فرهنگی ایثارگران و توجه عمیق به این فعالیت‌ها از ایجاد گسست و فاصله در جامعه ایثارگری جلوگیری می‌شود.

محمد کاظم پورامینی بیان داشت: با وجود مراکز متعدد علمی، پژوهشی و حوزوی ظرفیت‌های بسیار بالایی در استان قم وجود دارد که به نمایندگی از مجموعه بنیاد شهید می‌توان این امکان را در راستای تقویت ترویج فرهنگ ایثار  و شهادت به کار برد.

وی ادامه داد: سبک زندگی اسلامی شهدا که برگرفته از سیره اهل بیت عصمت و طهارت(ع) می‌باشد الگوی بسیار مناسبی برای نسل ایثارگران و جامعه اسلامی است.

مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران قم افزود: امروز نیازمند تدوین و بازخوانی نقشه راهی برای امر فرهنگی در جامعه شاهد و ایثارگران هستیم و برگزاری این قبیل گردهمایی‌ها می‌تواند ظرفیت مناسبی برای تحقق این امور باشد.

 

کد مطلب 2008066

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها