به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسن موذنی در گردهمایی معاونان فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور که ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات مهمانسرای شاهد قم برگزار شد، با اشاره به اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن در شرایط حساس اقتصادی، سیاست‌هایی جهت مقابله با تاکتیک تحریم برگرفته از استراتژی تهاجم فرهنگی دشمن باید به معاونان فرهنگی تبیین و توضیح داده شود و در همین راستا این گردهمایی برگزار شد.

وی بیان داشت: اصلاح فرایندها باتوجه به شرح وظایف و ارزشیابی سال 92، توجه به روابط عاطفی پرسنل فرهنگی بر مبنای باورهای دینی، توجه به بالندگی فرهنگی جامعه هدف و توسعه نخبگان ایثارگر که یکی از ضروریات جامعه امروز است، از جمله اهداف برگزاری این گردهمایی می‌باشد.

معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران، استعدادیابی در زمینه علمی و هنری برای جامعه هدف، آسیب شناسی و اصلاح بهبود و استفاده حداکثری از نقطه نظرات مسئولان فرهنگی را از دیگر اهداف برگزاری این گردهمایی عنوان کرد.

لزوم تقویت بن مایه‌های فرهنگی ایثارگران

مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران استان قم نیز در این مراسم، در سخنانی اظهار داشت: با تقویت بن مایه‌های فرهنگی ایثارگران و توجه عمیق به این فعالیت‌ها از ایجاد گسست و فاصله در جامعه ایثارگری جلوگیری می‌شود.

محمد کاظم پورامینی بیان داشت: با وجود مراکز متعدد علمی، پژوهشی و حوزوی ظرفیت‌های بسیار بالایی در استان قم وجود دارد که به نمایندگی از مجموعه بنیاد شهید می‌توان این امکان را در راستای تقویت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به کار برد.

وی ادامه داد: سبک زندگی اسلامی شهدا که برگرفته از سیره اهل بیت عصمت و طهارت(ع) می‌باشد الگوی بسیار مناسبی برای نسل ایثارگران و جامعه اسلامی است.

مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران قم افزود: امروز نیازمند تدوین و بازخوانی نقشه راهی برای امر فرهنگی در جامعه شاهد و ایثارگران هستیم و برگزاری این قبیل گردهمایی‌ها می‌تواند ظرفیت مناسبی برای تحقق این امور باشد.