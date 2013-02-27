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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۰۱

دفتری در گفتگو با مهر:

ارزش معاملات تالار بورس کرمانشاه 26 درصد افزایش یافت

ارزش معاملات تالار بورس کرمانشاه 26 درصد افزایش یافت

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مدیر تالار بورس کرمانشاه از افزایش 26 درصدی معاملات بورس این هفته تالار بورس کرمانشاه خبر داد.

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه 17هزار و 730 سهم و حق تقدم به ارزش 100 هزار و 612 میلیون ریال معامله شد.

وی ادامه داد: در پایان این سرمایه گذاری غدیر، پالایش اصفهان، نفت ایرانول، نفت پاسارگاد و پتروشیمی کرمانشاه بیشترین تقاضای خرید راداشتند.

وی اضافه کرد: شرکت های پتروشیمی کرمانشاه، پالایش نفت پارسیان و نفت ایرانول بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

دفتری گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه، شركت سرمایه گذاری غدیر، نفت پاسارگاد، نفت ایرانول، پالایش نفت اصفهان و پتروشیمی کرمانشاه بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مدیر تالار بورس کرمانشاه در پایان گفت: در این هفته تعداد  107 كد معاملاتی جدید ایجاد شده است.


 

کد مطلب 2008067

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