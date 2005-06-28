آغاز كار مربي برزيلي در ايران // بانوان مربي امروز آموزش مربيگري پايه و تيمداري ديدند

به گزارش خبرنگار" مهر" اين مربي برزيلي به مدت چهارماه وبه منظور هدايت تيم ملي فوتسال بانوان ايران جهت شركت در چهارمين دوره بازيهاي بانوان كشورهاي اسلامي به ايران سفركرده است.

بنابراين گزارش اين مربي كار خود را با برگزاري يك دوره كلاس مربيگري با حضور 26 نماينده از سراسركشوركرده كه هم اكنون اين دوره در مجموعه ورزشي ازادي درحال برگزاري وتا 12 تيرماه ادامه مي يابد.

دراين دوره نمايندگاني ازآذربايجان شرقي وغربي،‏ اردبيل، قم، گرمسار، كرمانشاه وتهران شركت دارند، ازجمله مباحثي كه تاكنون دراين كلاس مطرح شده درخصوص كوچينگ پايه وتيمداري فاكتورهاي تيمداري قبل ودرحين مسابقه است. ماريا گالاس برزيلي قرار است از17 تيرماه هدايت تيم ملي فوتسال را برعهده گيرد.

خديجه سپنجي نائب رئيس فدراسيون فوتبال دراين خصوص به خبرنگار" مهر" گفت: اين مربي تمامي برنامه هاي تيم را قبول كرده وقرار است اردوها به شكل مستمروبا تطيلات يك روزه تا مهرماه زمان اغازبازيهاي كشورهاي اسلامي ادامه يابد. درطي اين مدت وي ازاستان اصفهان وجزيره خارك ديدن مي كند.

گفتني است: تاكنون كشورهاي عراق، آذربايجان، قرقيزستان، ازبكستان، سوريه وقطرآمادگي قطعي خود را جهت حضوردربازيها اعلام كرده اند.