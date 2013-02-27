ضرورت تلاش برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی عصر چهارشنبه در نشست انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان دشتی با تاکید بر ضرورت تلاش برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه، اظهار داشت: بالا بودن سرانه مطالعه و كتابخوانى، نمایانگر رشد ملى هر كشورى است.
وی ادامه داد: باید برنامههای مختلفی را در این زمینه برگزار کنیم که مسابقاتى مانند كتابخوانى، مقالهنویسى از بهترین شیوههای انگیزشی ترویج کتابخوانی و آشنایى با فرهنگ مطالعه در بین نسل جوان و دانش آموزان است که باید برنامههای خود را در این زمینه گسترش دهیم.
فرماندار شهرستان دشتی در ادامه با اشاره به تعداد کتابخانههای شهرستان دشتی خاطرنشان ساخت: این شهرستان دارای شش باب کتابخانه در شهرهای خورموج،کاکی و شنبه و روستای چارک است.
وی با اشاره به وجود یک باب کتابخانه بهصورت مشارکتی در اداره زندان دشتی، یادآور شد: 93 هزار نسخه کتاب در این کتابخانهها موجود است که به مردم این شهرستان خدماتدهی میکنند.
هاشمی با اشاره به فضاهای کتابخانهای این شهرستان، تصریح کرد: مساحت کل این کتابخانهها چهار هزار و500 متر مربع و فضای کتابخانه نیز یکهزار و 620 متر مربع است.
وی ادامه داد: هم اکنون چهار هزار نفر عضو کتابخانه ها هستند که 10 درصد جمعیت شهرستان را تشکیل میدهد
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