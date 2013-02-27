دوره آموزشی سلامت ویژه بسیجیان در دیلم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها شبکه بهداشت و درمان دیلم عصر چهارشنبه در این جلسه آموزش‌های لازم در خصوص بیماری‌های واگیر مانند مننژیت، سالک، هپاتیت و ایدز وبیماریهای منتقله از آب و غذا و راه‌های پیشگیری از ابتلا به بیمارهای ، علایم مشکوک، واکسیناسیون و مراجعه به پزشک در صورت داشتن علایم مشکوک را ارائه کرد.

انتقام عزیززاده به لزوم انجام واکسیانسیون 2 هفته قبل از اعزام به خدمت سربازی اشاره کرد و افزود: داشتن رفتارهای سالم و ایمن، پایبندی به خانواده را از راهکارهای پیشگیری از ابتلا به بیماریهای ایدز و هپاتیت عنوان کرد.

وی راهکارهای یشگیری از ابتلا به بیماریهایی مثل انواع سرطان‌ها، دیابت و فشارخون بالا را استفاده از سبزیجات، میوه جات و غذاهای کم چرب، استفاده کمتر از غذاهای آماده، عدم استفاده از سیگار و قلیان و استفاده کمتر از غذاهای آماده و فست فودها عنوان کرد.

عزیززاده در ادامه سخنان خود اظهار داشت: هفته ای سه روز ورزش به مدت 20 دقیقه، استفاده روزانه از حداقل 250 میلی لیتر آب، داشتن وزن مناسب با قد، مراجعه منظم به پزشک در صورت داشتن علائم خطر و هشدار دهنده، کسب سوابق خانوادگی ابتلا به بیماری‌ها، پرهیز از روابط جنسی خارج از خانواده، استفاده از اصول ایمنی مانند بستن کمربند ایمنی در صورت رانندگی و کنترل استرس را از دیگر راههای پیشگیری از این بیماری‌ها عنوان کرد.

وی اضافه کرد: مردان به علت خصوصیات جنسیتی، رفتاری و شغلی و توجه کمتر به سلامتی بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های واگیر و غیرواگیر هستند.