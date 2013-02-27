آغاز دیدارهای مردمی مسئولان عالی قضایی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای مردمی مسئولان علی قضایی کشور از دقایقی قبل بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء آغاز شده است.

طبق برنامه، حجت الاسلام والمسلمین صدیقی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در مسجد گلشن واقع در خیابان شهید رجایی ، حجت الاسلام والمسلمین واعظی مشاور رئیس قوه قضاییه در مسجد جامع گرگان واقع در کوی بازار نعلبندان با مردم دیدار می کند.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین صدرحسینی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مسجد امام رضا واقع در خیابان امام رضای گرگان ، حجت الاسلام والمسلمین صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در مسجد آذربایجانی های میدان مازندران و حجت الاسلام احمدی میانجی رئیس مرکز امور شورای حل اختلاف در مسجد جواد الائمه واقع در کوی انقلاب Fا حضور در جمع مردم به مشکلات آنان رسیدگی می کنند.

سفر مسئولان عالی قوه قضایی از صبح چهارشنبه در راس هیئتی به رایست قوه قضاییه انجام شد و دو روزه است.