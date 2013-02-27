كانون ازدواج آسان در پارس آباد تاسيس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی عصر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل دفتر اموربانوان و خانواده استانداری اردبیل اضافه کرد: به زودی این کانون در راستای کمک به تسهیل امر ازدواج جوانان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در صورت حل مشکل مکان یابی کانون فرهنگی اجتماعی زنان پارس آباد نیز فعالیت خود را می تواند در راستای توسعه فرهنگی بانوان منطقه آغاز کند.

فرماندار پارس آباد همچنین به انجام پژوهش هایی در ارتباط با آسیب شناسی اجتماعی بویژه در حوزه زنان و خانواده با همکاری دانشگاه های آن شهرستان تاکید کرد.

مدیرکل دفتر اموربانوان و خانواده استانداری اردبیل نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح رحمت در استان گفت: امسال در این طرح تاکید بر آموزش مباحث اقتصاد در خانواده و جنگ نرم می باشد.

خدیجه جعفری اصل یادآور شد: علاوه بر این، در طرح ملی رحمت مباحثی نیز به پیشنهاد دفتر امور بانوان در خصوص شیوه های ترغیب فرزندان به نماز توسط والدین ارائه خواهد شد.

وی توجه ویژه به رفع مشکلات و نیازمندیهای بانوان و نیز حمایت از فعالیت های موسسات قرآنی و مذهبی بانوان و همچنین فعال کردن کانون فرهنگی اجتماعی زنان شهرستان پارس آباد را با توجه به نیاز منطقه خواستار شد.

مدیرکل دفتر اموربانوان و خانواده استانداری اردبیل با اشاره به ضرورت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار استان تاکید کرد: در اعطای تسهیلات مشاغل خانگی باید اینگونه زنان در اولویت قرار داشته باشند.