به گزارش خبرنگار مهر، حیدری ظهر امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات صاحبان تولید و صنعت و صدور پروانه بهره برداری از لکه های صنعتی که در محل دفتر کارگروه صنعت و تولید رباط کریم با حضور مسئولان و جمعی از صنعتگران برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه با صدور پروانه شهرک صنعتی شهید زواره ای، روند صدور پروانه بهره برداری از دیگر لکه های صنعتی شهرستانهای بهارستان و رباط کریم هموار شد.

وی افزود: در جریان بررسی مکاتبات مناطق لکه های صنعتی برخی مسائل جزئی وجود داشت که آنهم با اصلاحات صورت گرفته رفع خواهد شد و هم اکنون این روند مراحل پایانی خود را طی می کند که در آینده نه چندان دور، لکه های صنعتی شهرستانهای بهارستان و رباط کریم نیز پروانه بهره برداری شهرک صنعتی دریافت خواهند کرد.

شهرداری در امور صنعتی دخالت نکند

حیدری با اشاره به گلایه مندی تعدادی از نمایندگان صنعتی شهرستان نسبت به دخالتهای شهرداری در حوزه های صنعتی عنوان کرد: متاسفانه بعضا شهرداری ها با ورود غیرقانونی خویش به حوزه مناطق صنعتی عوارض های را اخذ می کنند که ضمن غیرقانونی بودن با خدمات ارائه شده آنان کاملا فرق دارد.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان تهران اضافه کرد: بخشنامه ای که از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به استانداری ها و سپس به شهرداری ها ابلاغ شده باید اجرایی شود که در این بخشنامه اخذ هرگونه مبالغی بر اساس این بخشنامه از سوی شهرداری ها غیرقانونی محسوب می شود.

تعامل مسئولان توسعه را به همراه دارد

این مسئول در ادامه روند تعامل و همدلی مسئولان استانی و شهرستانی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: طی سال 91 در حوزه شهرکهای صنعتی استان اقدامات مطلوبی انجام شد که در این راستا نیز شاهد توفیقات قابل توجهی در سطح استان بودیم.

حیدری در پایان تعامل مسئولان استانی و شهرستانی را در سرعت بخشیدن به مسائل و مشکلات صنعت و تولید را مهم خواند و بر ادامه این روند تاکید کرد.