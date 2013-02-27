بازدید کارشناسان نهاد ریاست جمهوری از طرحهای آزادشهر/ همکاری 1500 نیرو با کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری عصر چهارشنبه از پروژه های شهرستان آزادشهر بازدید کردند.

این کارشناسان از طرح هادی روستاهای سوسرا و قورچای از توابع شهرستان آزادشهر و روستاهای تاتارعلیا و میانکاله از توابع شهرستان رامیان بازدید کردند.

قربانعلی زادگان ، از کارشناسان دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در این بازدید از فعالیتهای صورت گرفته توسط بنیاد مسکن استان که غالبا با استفاده از مصالح بومی نظیر سنگ و چوب که باعث حفظ و احیای بافت سنتی روستایی شده و همچنین پرهیز از تخریب های غیر ضروری در انجام تعریض محور ها ابراز رضایت و تقدیر و تشکر کرد.

همکاری 1500 نیروی افتخاری با کمیته امداد گلستان

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: یک هزار و 500 نیروی افتخاری در بخش جذب مشارکت های مردمی به منظور دریافت کمک های خیرین در محلات با این نهاد همکاری دارند.

اسدالله بابازاده اظهار داشت: این نیروها در بخش های مختلف جمع آوری زکات، جمع آوری صدقات و ... با این نهاد بصورت افتخاری و برای رضای خدا و دستگیری از نیازمندان همکاری می کنند.

وی ابراز داشت: همچنین 75 نفر نیز رابط صدقات در سطح استان بصورت قراردادی با کمیته امداد همکاری می کنند که به منظور اهمیت آشنا سازی آنها با اصول و فنون اخلاق فردی و اجتماعی و نحوه موثر و تعامل با خیرین و مشترکین صدقات یک دوره آموزشی با استفاده از اساتید برجسته دانشگاه برای آنها در حال برگزاری است.

ضرورت رایت صرفه جویی منابع آبی در آستانه نوروز

کارشناس شرکت آب و فاضلاب گلستان خواستار رعایت اصول صحیح مصرف آب شرب در آستانه فرارسیدن عید نوروز از سوی مشترکان شد

محمد قاسم خلیلی نژاد افزودبا توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال و انجام سنت رفت وروب وپاکیزه سازی محیط زندگی توسط مشتركين محترم ودر نتیجه استفاده بیشتر از آب آشامیدنی برایانواع مصارف خانگی،لزوم رعایت اصول صحیح مصرف آب شرب ضروری است .

وی تصریح کرد: شست و شوی فرش و قالیچه بصورت غرقابی و استفاده از شیلنگ کهبصورت مداوم باز است به جای بهره گیری از چند سطل آب ویاسپردن فرشها به مراکزقالیشویی ،استفاده از فشار آب خارج شده از شیلنگ برای نظافت حیاط و پارکینگ منازلبه جای بهره گیری از جارو و آب پاش ،شستن خودرو با شیلنگ به جای استفاده از سطل آبو دستمال ،از جمله مصادیق بارز هدر روی آب است که رعایت و انجام صحیح آنها می تواندبه حفظ وضعیت متعادل شبکه توزیع آب شهری کمک کند.

برگزاری کلاس آموزشی اقتصاد مقاومتی

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان آزادشهر گفت: كلاس آموزشي با موضوع اقتصاد مقاومتي براي 40 نفر از مددجويان کمیته امداد اين شهرستان برگزار شد.

ممشلی اظهار داشت: در اين سال ها كه دشمنان با حربه اقتصادي تحريم هاي زيادي را بر عليه ما انجام مي دهند تا كشور را از مسير تعالي و پيشرفت خود باز دارند به فرمايش مقام معظم رهبري بحث اقتصاد مقاومتي بايد سرلوحه امور قرار گيرد .

وي افزود: لذا در همين راستا اين نهاد مباحثي را كه در اين زمينه بايد مددجويان مورد توجه قرار دهند در قالب يك كارگاه آموزشي با موضوع اقتصاد مقاومتي با حضور 40 نفر از مددجويان اين نهاد برگزار نمود.

برگزاری 582 جلسه آموزشی اعضای کانون پیروان ولایت

مديراداره فرهنگي و آموزش كميته امداد امام خميني (ره) گلستان گفت: 582 جلسه آموزشي براي دانش آموزان عضو كانون پيرو ولايت اين نهاد برگزار شده است.

محمد رضا زماني اظهار داشت: تعداد 21 كانون پيرو ولايت در سطح استان فعال است كه 15 كانون دخترانه و 6 كانون پسرانه مي باشد.

وي با اشاره به اينكه 506 دانش آموز و دانشجوي تحت حمايت كميته امداد عضو اين كانون هستند تصريح كرد: در سال جاري 582 جلسه و در يك هزار 458 ساعت از آموزش هاي لازم در بخش هاي مختلف فرهنگي به اعضا ارائه گردید.