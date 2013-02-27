افزایش پنج درصدی مصرف بنزین در اردبیل/ فعالیت 43 جایگاه سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دبیر در دیدار با مدیرکل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل اضافه کرد: به جهت مرکزیت شهرستان اردبیل افزایش مصرف در اردبیل قابل پیش بینی است.

وی با بیان اینکه در این مدت مصرف نفت سفید 25 درصدی نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، تاکید کرد: باید با مدیریت و آگاهی سازی لازم، مردم را نسبت به کاهش مصرف فرآورده های نفتی ترغیب کرد.

فرماندار اردبیل با اشاره به توزیع مواد نفتی بویژه نفت سفید در 68 مرکز روستایی منطقه اردبیل متذکر شد: با هماهنگی های به عمل آمده در راستای رفاه روستائیان از آغاز فصل زمستان مواد نفتی در 68 مرکز روستایی توزیع شده و نیز در حال توزیع است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت 17 جایگاه سی ان جی و 26 جایگاه بنزین در اردبیل ادامه داد: وضعیت جایگاه های سی ان جی در اردبیل مطلوب بوده اما باید با بررسیهای فنی مشکل جایگاههایی که فعال نیستند جهت استفاده عموم برطرف شود.

دبیر از راه اندازی اکیپ هایی تحت عنوان "گل گشت نوروزی" در راستای بازرسی از جایگاه های سوخت در نوروز 92 خبر داد و تصریح کرد: این اکیپ ها از سوی مدیریت عملیات تهران حمایت و پشتیبانی خواهد شد.

به گفته وی در این طرح تمام جایگاهها، خصوصا جایگاههای شلوغ، پرتردد و پرمصرف مورد بازرسی و باز بینی قرار خواهد گرفت تا مسافران نوروزی در ایام نوروز دچار مشکل در سوخت گیری نشوند.

فرماندار اردبیل همچنین تدابیر اندیشیده شده برای مقابله با سرما و زمستان و همچنین سوخت رسانی به مجاری کارخانجات،‌ مراکز تولیدی و مرغداریها را مطلوب ارزیابی کرد و خواستار ادامه و بهبود این روند شد .