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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۵۷

در دیدار وزير گردشگري مصر صورت گرفت؛

قدردانی رئیس‌جمهور از نحوه استقبال مصری‌ها/ ابلاغ سلام گرم مرسی به احمدی‌نژاد

قدردانی رئیس‌جمهور از نحوه استقبال مصری‌ها/ ابلاغ سلام گرم مرسی به احمدی‌نژاد

رييس جمهور توسعه مناسبات جمهوري اسلامي ايران و مصر را به نفع صلح، امنيت و برادري دانست و اظهار داشت: گسترش روابط گردشگري ميان دو ملت ايران و مصر اقدامي انساني و برادرانه است و مي تواند از جمله ظرفيت هاي تعميق روابط دو کشور در ساير عرصه ها باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدي‌نژاد در ديدار «هشام زعزوع» وزير گردشگري مصر با بيان اينكه روابط جمهوري اسلامي ايران و مصر از اهميت بالايي برخوردار است، گفت: دو ملت بزرگ، با فرهنگ و تمدن‌ساز ايران و مصر هنگامي كه در كنار هم قرار مي‌گيرند، مي توانند رخدادهاي بزرگي را خلق کنند كه به نفع همگان و صلح، امنيت و برادري است.

وی حوزه گردشگري را يكي از عرصه‌هايي برشمرد که مي‌تواند، ارتباط ميان دو كشور را تعميق و گسترش دهد و تصريح كرد: همكاري‌هاي مشترك تهران – قاهره در زمينه گردشگري و امضاء تفاهم‌نامه در اين خصوص نقطه شروع بسيار خوبي است كه مي تواند منشأ بركات فراواني براي دو ملت باشد.

احمدی نژاد افزود: اقداماتي كه در زمينه گردشگري ميان دو کشور صورت گرفته الگوي خوبي براي گسترش همكاري‌ها در ساير بخش‌هاي اقتصادي، تجاري و علمي ميان جمهوري اسلامي ايران و مصر خواهد بود.

رييس جمهور همچنين با تقدير از حُسن استقبال رييس جمهور و مسئولان مصري در جريان سفر هيات ايراني به اين كشور گفت: مشكلات در برابر همه ملت‌ها قرار دارد و مطمئن هستم ملت مصر بر همه مشكلات خود غلبه خواهد كرد؛ چرا كه اين ملت، ملتي پيشگام است و موفق خواهد شد.

هشام زعزوع وزير گردشگري مصر نيز در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از ملاقات با احمدي‌نژاد و ابلاغ سلام‌هاي گرم محمد مرسي رييس جمهور مصر به وي، امضاء موافقتنامه اجرايي در زمينه گردشگري ميان جمهوري اسلامي ايران و مصر را اقدامي بزرگ دانست و بر لزوم توسعه مناسبات همه جانبه ميان دو كشور تاكيد كرد.
کد مطلب 2008099

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