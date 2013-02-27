به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدي‌نژاد در ديدار «هشام زعزوع» وزير گردشگري مصر با بيان اينكه روابط جمهوري اسلامي ايران و مصر از اهميت بالايي برخوردار است، گفت: دو ملت بزرگ، با فرهنگ و تمدن‌ساز ايران و مصر هنگامي كه در كنار هم قرار مي‌گيرند، مي توانند رخدادهاي بزرگي را خلق کنند كه به نفع همگان و صلح، امنيت و برادري است.

وی حوزه گردشگري را يكي از عرصه‌هايي برشمرد که مي‌تواند، ارتباط ميان دو كشور را تعميق و گسترش دهد و تصريح كرد: همكاري‌هاي مشترك تهران – قاهره در زمينه گردشگري و امضاء تفاهم‌نامه در اين خصوص نقطه شروع بسيار خوبي است كه مي تواند منشأ بركات فراواني براي دو ملت باشد.



احمدی نژاد افزود: اقداماتي كه در زمينه گردشگري ميان دو کشور صورت گرفته الگوي خوبي براي گسترش همكاري‌ها در ساير بخش‌هاي اقتصادي، تجاري و علمي ميان جمهوري اسلامي ايران و مصر خواهد بود.



رييس جمهور همچنين با تقدير از حُسن استقبال رييس جمهور و مسئولان مصري در جريان سفر هيات ايراني به اين كشور گفت: مشكلات در برابر همه ملت‌ها قرار دارد و مطمئن هستم ملت مصر بر همه مشكلات خود غلبه خواهد كرد؛ چرا كه اين ملت، ملتي پيشگام است و موفق خواهد شد.



هشام زعزوع وزير گردشگري مصر نيز در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از ملاقات با احمدي‌نژاد و ابلاغ سلام‌هاي گرم محمد مرسي رييس جمهور مصر به وي، امضاء موافقتنامه اجرايي در زمينه گردشگري ميان جمهوري اسلامي ايران و مصر را اقدامي بزرگ دانست و بر لزوم توسعه مناسبات همه جانبه ميان دو كشور تاكيد كرد.