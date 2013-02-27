باند بزرگ سرقت منزل در گرگان متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رضا اكبري گفت: اعضاء اين باند كه اقدام به سرقت از منازل شهروندان در نقاط حاشيه شهر مي كردند پس از دو هفته كار اطلاعاتي شناسايي و طي چند عمليات هدفمند پليسي دستگير شدند.

سرهنگ اكبري ادامه داد: متهمان كه پنج مرد و دو زن بودند در تحقيقات تخصصي به عمل آمده تاكنون به 11 فقره سرقت اعتراف كردند.

دستگيري عاملان خريد احشام با چك پول هاي تقلبي

سه كلاهبردار حرفه اي كه با استفاده از چك پول هاي تقلبي اقدام به خريد احشام از دامداران شهرستان مراوه تپه استان گلستان مي كردند با پيگيري هاي مأموران پليس آگاهي اين شهر دستگير شدند.

سرگرد حسين سوري فرمانده انتظامي شهرستان مراوه تپه گفت: اعضاي اين باند كلاهبردار جهت مشخص نشدن تقلبي بودن پول ها در تاريكي شب در سطح اين شهرستان اقدام به خريد احشام مي كردند.

وي در ادامه گفت: در پي شكايت يكي از شهروندان مبني بر اين كه پس از فروش احشام به متهمان و مراجعه به بانك جهت واريز پول به حساب خود متوجه جعلي بدن پول شده كه درخصوص شناسايي و دستگيري كلاهبرداران به صورت ويژه در دستور كار ماموران پليس آگاهي قرار گرفت.

توقف كاميون كشنده بدون علائم هشدار دهنده در محور فرعي "اينچه برون" حادثه آفريد

برخورد سواري پرايد با كاميون كشنده فاقد علائم هشدار دهنده در محور فرعي اينچه برون استان گلستان يك كشته و دو زخمي بر جاي گذاشت.

اين گزارش حاكيست در اين حادثه يك دستگاه سواري پرايد به يك دستگاه كاميون كشنده فاقد علائم هشدار دهنده در سطح جاده به شدت برخورد كرد.

در اين حادثه سرنشين سواري پرايد دردم كشته و راننده و ديگر سرنشين خودرو به شدت مجروح شد.