ارتکاب جرم جنبه شخصی داشته و تقصیری متوجه خانواده مجرم نیست

به گزارش خبرنگار مهر: عباسعلی عرب عصر چهارشنبه در نشست مشترک با مدیر کل کمیته امداد استان سمنان در محل این اداره کل ضمن اشاره به امضاء تفاهم نامه فیمابین زندانها و کمیته امداد امام خمینی (ره) گفتاظهار داشت: این تفاهم نامه مبنای خوبی برای انجام کارهاست ولی نباید ملاک ارایه خدمات به خانواده زندانی محکومیت قطعی شخص زندانی باشد لذا تعامل بین بخشی زندانها با مراکز کمیته امداد در سطح استان در حل این مشکل بسیار موثر است.

وی ضمن تاکید بر اینکه وظیفه ما حمایت از خانواده زندانی هاست، گفت: نباید آنان را رها کنیم چرا که آسیبهای ناشی از عدم حمایت نهادهای ذیربط دیر یا زود گریبانگیر خود ما و جامعه می شود.

مدیر کل زندان های استان سمنان با اشاره به پرداخت هزینه های سنگین درمان و دارو توسط برخی خانواده های نیازمند زندانیان خواستار کمک و مساعدت بیش از پیش کمیته امداد به این خانواده ها شد.

عرب با بیان اینکه اگر قرار باشد کارها در غالب صرفا اداری پیگیری و انجام شود نتیجه ای برای خانواده زندانیان در بر نخواهد داشت خاطرنشان کرد: چرا که بسیاری از خانواده ها ناخواسته گرفتار یک سری از مسایل شده اند که باید از آسیب های وارده به آنان جلوگیری کرد تا دامن گیر جامعه نشود پس باید از هر طریق ممکن دست خانواده های نیازمند را گرفت و به آنان کمک کرد.

وی همچنین از زندان به عنوان یک ضرورت اجتماعی نه یک هدف یاد کرد و افزود: زندانی محصول قوه قضاییه نیست بلکه محصول کل جامعه است پس همه نهادها در قبال زندان و زندانی به نحوی مسئولند که امید است با تصویب لایحه مجازات جایگزین حبس و اجرای آن، زندان زدایی واقعی حاصل شود که این امر مستلزم همدلی و تعامل همه نهادها در حل موانع ناشی از اجرای این امر است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به دیدگاه حضرت امام (ره) در تشکیل غیر رسمی این نهاد در سال 42، حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده آنان در مبارزه با رژیم ستم شاهی دانست و خاطرنشان کرد: آنچه که ما اکنون افتخار خدمت رسانی زیر نظر مقام معظم رهبری را داریم یک موسسه غیر انتفاعی است که متناسب با فرهنگ اصیل ایرانی توانسته به عزیزترین افراد جامعه خدمت رسانی کند.

نجعفلی انتظاری ارائه خدمات کمیته امداد در خارج از کشور را بهترین الگو برای جریان بیداری اسلامی در کشورهای منطقه دانست و تصریح کرد: از آنجا که آرم کمیته امداد برگرفته از آیه سوره انسان است نمی توان تفکیکی در مشترکات کار کمیته امداد و سازمان زندانها ایجاد کرد چون آسیب پذیرترین افرادی که از لحاظ عاطفی دچار مشکل هستند خانواده زندانی اند پس وظیفه ما حمایت از آنان است که دچار آسیب نشوند.

وی در ادامه یکی از آیتم های تحت پوشش خانواده ها توسط نهاد کمیته امداد را بی سرپرستی دانست و خاطرنشان کرد: ما خانواده زندانیان را در طبقه بی سرپرست محسوب کرده و خانواده های نیازمند را تحت پوشش قرار خواهیم داد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان هدف این نهاد را توانمند سازی مددجویان در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره دانست و گفت: امید است تلاش های ما برای ایشان به عنوان مهمترین گروه هدف اثرگذار باشد لذا جلب کمک های مردمی نیز در اجرای این مهم بسیار موثر است.

حجت الاسلام قدرتی معاون سلامت و اصلاح و تربیت اداره کل زندانهای استان سمنان نیز در این نشست ضمن تاکید بر اینکه هدایت یک فرد هدایت تمام امت است، خاطرنشان کرد: ارزش کار هر مدیر در خدمت به خلق خداست پس کمک به افراد نیازمند باید به موقع، شیرین و بی منت باشد تا ارزش کار انسان زیر سوال نرود.

بنا بر این گزارش: در این نشست دیگر حاضران به بیان دیدگاه ها و راهکارهای عملی در زمینه خدمت هرچه بیشتر به اقشار آسیب پذیر جامعه پرداختند که در نهایت مصوباتی در جهت همکاری و تعامل بیشتر دونهاد به تصویب مدیران کل و حاضرین در جلسه رسید.