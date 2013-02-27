به گزارش خبرنگار مهر، ضیاءالدین دری جمعه شب 11 اسفند در برنامه "هنگام درنگ" به تهیه کنندگي مجید نادری و محمد شکیبانیا حضور دارد و درباره ساخت مجموعه "کلاه پهلوی"، ضرورت ساخت این سریال و اهمیت یادآوری این فراز از تاریخ ایران سخن میگوید.
دکتر نجفی مورخ و استاد علوم سیاسی نیز دیگر مهمان برنامه "هنگام درنگ" این هفته است که ساعت 23 از شبکه یک پخش میشود.
اين برنامه که در گروه معارف شبکه یک سیما توليد ميشود جمعه شبها پس از سریال "کلاه پهلوی" و با توجه به موضوع آن که به دوران پهلوی اول مربوط است، روي آنتن ميرود.
کارگردان اين برنامه حمید اشرفی، مدیر تولید عبدالله جعفریان، تصویربردار دانشور و جلیلی، تدوینگر سینا معدنی و صدابردار حسن جاوید است.
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