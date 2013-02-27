11 اکیپ بهداشتی در طرح سلامت نوروزی کلاله فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فدایی عصر چهارشنبه در حاشیه اجرای طرح سلامت نوروزی افزود: از اول اسفند ماه 11 اکيپ بهداشتی که هشت اکيپ مربوط به روستاها و سه اکيپ مربوط به حوزه شهری است کار نظارت و بازرسی بر مراکز تهيه و توزيع موادغذايی و اماکن عمومی مثل تفرجگاهها، ترمينالهای مسافربری، مساجد، زائرسراها، محل اسکان و استقرار مسافران نوروزی را بر عهده دارند.

وی گفت فعاليت اين اکيپ های بهداشتی از 8 صبح تا 8 شب خواهد بود که تا 15 فروردين ماه ادامه دارد.

دکتر فدائی اعلام کرد: مردم می توانند در صورت مشاهده موارد تخلف بهداشتی با شماره تلفن 4221720 تماس بگيرند تا مسئولين مربوطه در اين حوزه اقدامات خوبی انجام دهند.

قزلسفلو فرماندارکلاله نیز اعلام کرد: مسئله سلامت مردم يک موضوع امنيتی است لذا به اکيپ های طرح بسيج سلامت نوروزی توصيه مي کنم هر کس سلامت مردم را دچار اخلال کند برخورد جدی با او خواهد شد و ما هم حمايت می کنيم.