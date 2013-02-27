100 برنامه در هفته احسان و نیکوکاری در خراسان شمالي اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدير كل كميته امداد خراسان شمالي گفت: بیش از 100 برنامه در هفته احسان و نیکوکاری در این استان اجرا می شود.

امان ا... حسين پور افزود: همزمان با 14 اسفند ماه سی و دومین سالگرد تاسیس کمیته امداد به فرمان حضرت امام (ره) و در هفته احسان و نیکوکاری برنامه هاي متنوع حمایتی و امدادی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اجرا می شود.

وي برگزاري همايش امداد گران، تقدیر از کارکنان نمونه نهاد کمیته امداد، همایش کارآفرینان، افتتاح طرح های اشتغال، شروع فاز سوم نظام جامع آموزشی و تربیتی و اجرای طرح سطح بندی قرآن کریم را از برنامه های این هفته عنوان کرد و اظهار داشت: همچین اهدای جهیزیه به زوجین تحت حمایت، تجلیل از خیرین و نیکوکاران، دیدار با ائمه جمعه، استاندار، فرمانداران و بخشداران، نواخته شدن زنگ نیکوکاری در مدارس استان، بازديد و سركشي از خانواده هاي( طرح مفتاح الجنه) از دیگر برنامه هایی است که در هفته احسان و نیکوکاری اجرایی خواهد شد.

حسین پور، این هفته را بهترین فرصت به منظور ارائه و بیان دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف به خصوص در امور رسیدگی به محرومان و نیازمندان جامعه عنوان كرد و گفت: همچنین افتتاح چند واحد مسکونی، اجراي برنامه هاي فرهنگي برگزاری مراسم جشن نیکوکاری، سخنرانی مدیران کمیته امداد شهرستانها در نماز جمعه و بیان عملکردها و ویژگی های این نهاد، از ديگر برنامه هاي هفته احسان و نیکوکاری خواهد بود.



68 واحدمسكوني مدجويان كميته امداد خراسان شمالي بهره برداري مي شود

مدير كل کمیته امداد خراسان شمالي گفت: همزمان با هفته احسان و نیکوکاری، 68 واحد مسكوني مددجويان تحت حمايت اين نهاد به بهره برداري مي رسد.

امان ا... حسين پور افزود: براي ساخت اين واحد هاي مسكوني 6 ميليارد و 825 ميليون ريال اعتبار هزينه شده است.

وي با اشاره به اينكه از مجموع پروژه هاي فوق، 33 واحد در بخش مسكن شهري به بهره برداري مي رسد، اظهارداشت: باقي مانده واحدهاي ساخته شده به بخش طرح بهسازي روستايي اختصاص دارد.

حسين پور تصریح کرد: اين واحد ها در شهرستان هاي شيروان، بجنورد ، اسفراين، جاجرم،مانه وفاروج به بهره برداري خواهند رسید.



50 نفر از سالمندان به همت کمیته امداد و یک خیر تهرانی به مشهد مقدس اعزام شدند

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد خراسان شمالی گفت: 50 نفر از سالمندان به همت کمیته امداد این استان و یک خیر تهرانی برای اولین بار به مشهد مقدس اعزام شدند.

مجيد الهي راد افزود: برای برگزاری این اردو، یک خیر تهرانی مبلغ 100 میلیون ریال کمک نقدی اهداء کرده است.

وی تعداد افراد سالمند اعزام شده به مشهد مقدس را 50 نفر عنوان کرد و گفت: سالمندان تحت پوشش این نهاد از شهرستانهای جاجرم و بخش مرزی راز و جرگلان که تاکنون به این سفر زیارتی نرفته بودند انتخاب شدند.

الهی راد با اشاره به سالگرد تاسیس کمیته امداد امام افزود: به برکت این انقلاب و رهبری حضرت امام (ره) و خون شهدا، نهاد مقدسی همچون کمیته امداد برای رسیدگی به حال محرومین و رفع نیاز آنان تشکیل شد .

هفته احسان و نیکوکاری همه ساله با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ احسان و انفاق در جامعه و همچنین مشارکت آحاد مردم در کمک به نیازمندان از 14 اسفند ماه آغاز و تا 20 اسفندماه برگزار می شود.